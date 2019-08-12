خبير: اهتمام تركي بمقاتلات "سو 35" الروسية واحتمال شراء العشرات منها

أكد مدير مركز التحليل العالمي لتجارة السلاح، الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، اليوم الاثنين، أن عقد توريد المقاتلات الروسية من طراز "سوخوي-35" إلى تركيا بات حقيقيا.

موسكو– سبوتنيك. وقال الخبير الروسي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "الصفقة الجديدة ستسبب استياء الولايات المتحدة، ولكن تجربة تزويد تركيا بأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 تشير إلى أن أنقرة لن تستسلم لتهديدات واشنطن.

ونوه الخبير إلى إن "أنقرة مستعدة لشراء العشرات من تلك الطائرات، موضحا أن العدد الدقيق سيحدد من خلال نتائج المفاوضات الروسية التركية بهذا الشأن".

وأشار كوروتشينكو إلى أن "سوخوي-35" على الرغم من كونها جيلا رابعا، إلا أنها تتمتع بمجموعة واسعة ومتطورة من الأسلحة الموجهة تجعل منها طائرة تمتلك مواصفات الجيل الخامس.

ونبّه الخبير العسكري إلى أنه يجب على تركيا أن تفكر أولا وقبل كل شيء، في تعزيز إمكاناتها العسكرية، مشيرا إلى أن "سوخوي-35" ستمنح سلاح الجو التركي هذه الميزة.

وأشارت "يني شفق" التركية نقلا عن مصدر عسكري، إلى اهتمام تركيا بمقاتلات "سوخوي-35"، ووفقًا لها ستقدر الدوائر المعنية الاقتراح الروسي، وفي حالة اتخاذ قرار إيجابي، ستبدأ المفاوضات.