أخطر لحظة في مسابقة "بياتلون الدبابات"

في سباق التتابع النصف النهائي من مسابقة "بياتلون الدبابات"، تم استبعاد الفريق الطاجيكي بسبب تصادمه مع فريق أوغندا.

تحدث كبير الحكام في دورة الألعاب الجيش الدولية لعام 2019، ألكسندر بريازيف مع قناة "زفيزدا" الروسية، عن استبعاد الفريق الطاجيكي في سباق التتابع النصف النهائي من مسابقة "بياتلون الدبابات".

واصطدم الطاقم على المسار مع دبابة الفريق الأوغندي وقام بأخطاء أخرى كبيرة. اتخذ القضاة قرارًا صعبًا باستبعاد الفريق الطاجيكي.

وقال كبير الحكام: "نحن نفهم أن ألعاب الجيش لدينا ترتبط باستخدام الأسلحة العسكرية والذخيرة القتالية للأغراض التعليمية. كان الفريق الطاجيكي من الأفضل في دوري الدرجة الثانية، حيث أظهر استعدادًا جيدًا ونتائج جيدة. كان من المستغرب بالنسبة لنا أنه قام بالكثير من انتهاكات القيادة. لم يفسحوا الطريق للمنافسين عندما كانوا يسيرون على الطريق السريع الرئيسي، وكانوا قادمين من حلقة الجزاء. حدث تصادم. والأهم من ذلك - دوران البرج الخطير في اتجاه الجمهور، وهو أمر غير مقبول. تم استبعاد الفريق بقرار من الزملاء. بالطبع، إنه لأمر مؤسف".

كما تحدث كبير الحكام عن نجاحات روسيا في الألعاب.

وقال: "لقد أكملنا المسابقات في عشر منافسات، في ثماني، حصل الفريق الروسي على ثماني ميداليات ذهبية، واحدة فضية وميدالية برونزية. قائدو الفرق رائعين، وجميع الكوادر الفنية".

ليس فقط روسيا تحقق نجاحات كبيرة في ألعاب الجيش الدولية هذا العام. فقد، وصل الفريق الأذربيجاني إلى الدور النصف النهائي في ست مسابقات على الأقل.