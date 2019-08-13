كوريا الجنوبية ترسل مدمرة قد تنضم إلى التحالف العسكري الأمريكي بمضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية التابعة لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نيتها عن إرسال دفعة جديدة لوحدة "تشونغ هيه" العسكرية إلى خليج عدن لاحتمال القيام بمهام عسكرية مشتركة مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز لحماية الناقلات الدولية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن البحرية الكورية الجنوبية أن الدفعة الثلاثين لوحدة "تشونغ هيه" ستغادر مدينة بوسان الساحلية للقيام بمهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة 6 أشهر.

وأشارت الوكالة أن الوحدة تتألف من 300 بحار يقومون بمهام مختلفة على متن المدمرة "كانغ -غام- تشان" والتي ستكون مهمتهم حماية السفن الكورية الجنوبية في المياه الدولية قبالة السواحل الصومالية بالإضافة إلى تقديم المساعدة للدول الأخرى.

وأفادت الوكالة عن احتمال انضمام المدمرة الكورية إلى التحالف العسكري البحري الذي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية على إنشائه في مضيق هرمز لحماية الناقلات الدولية في تلك المنطقة.

وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية قالت إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على أهمية حرية الملاحة في المنطقة ودعا إلى دعم دولي أثناء لقائه الأخير بوزير الدفاع جونغ كيونغ-دو في الأسبوع الماضي في سيئول.

يذكر أن وحدة "تشونغ هيه" تم نشرها في خليج عدن منذ أوائل عام 2009 كجزء من الجهود العالمية المبذولة لمكافحة القرصنة في المنطقة.