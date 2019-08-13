كوريا الجنوبية ترسل مدمرة قد تنضم إلى التحالف العسكري الأمريكي بمضيق هرمز

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن البحرية الكورية الجنوبية أن الدفعة الثلاثين لوحدة "تشونغ هيه" ستغادر مدينة بوسان الساحلية للقيام بمهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال لمدة 6 أشهر.
وأفادت الوكالة عن احتمال انضمام المدمرة الكورية إلى التحالف العسكري البحري الذي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية على إنشائه في مضيق هرمز لحماية الناقلات الدولية في تلك المنطقة.
وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية قالت إنها لم تتلق أي طلبات رسمية من الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على أهمية حرية الملاحة في المنطقة ودعا إلى دعم دولي أثناء لقائه الأخير بوزير الدفاع جونغ كيونغ-دو في الأسبوع الماضي في سيئول.
يذكر أن وحدة "تشونغ هيه" تم نشرها في خليج عدن منذ أوائل عام 2009 كجزء من الجهود العالمية المبذولة لمكافحة القرصنة في المنطقة.
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