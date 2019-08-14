بالفيديو.. أفضل لقطات إطلاق النار من الدبابات خلال مناورات الجيش الروسي

أكملت أطقم الدبابات، أثناء إطلاق النار القتالي، مهام وضع الذخيرة، وإعداد وإطلاق الضربات ضد الأهداف الثابتة والمتحركة.

قام جنود من وحدة قوات مشاة البحرية في شمال شرق روسيا بإطلاق نار في مركز تدريب "راديغينو".

ولتنفيذ التدريبات المخطط لها، قامت مجموعة دبابات من طراز "تي-80 بي في"، التي دخلت الخدمة مع القوات الساحلية لأسطول المحيط الهادئ في عام 2018، بمسيرة من قاعدتها الدائمة إلى منطقة المناورات.

وخلال المناورات تم وضع أهداف مثلت العدو (منها الدبابات وسيارات مجهزة بمدافع مضادة للطائرات والرشاشات) وكان على الدبابات تدميرها سواء إن كان العدو ثابت أو يتحرك، وتم القضاء على الأهداف عن بعد 600 أو ألفين متر، بالإضافة إلى ذلك تم التدريب على سرعة تجهيز الذخيرة للقتال.

بعد الانتهاء من المناورات القتالية، تدرب الجيش على إخراج المعدات الثقيلة بعد الضربة الانتقامية للعدو.