بالفيديو...الصين ترسل قوات إلى حدود هونغ كونغ

شاهد صحفي من وكالة "فرنس برس"، رجالا يرتدون بدلات عسكرية، يتدربون على الجري في ملعب رياضي في مدينة شينزن الواقعة على حدود هونغ كونغ.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الصين أرسلت إلى شينزن معدات عسكرية تابعة للشرطة العسكرية.

ووفقا للمعلومات الرسمية، تم نقل المعدات إلى هناك من أجل إجراء تدريبات واسعة النطاق. وقد تم إعداد الملعب الرياضي لهذا.

The People’s Armed Police have been assembling in Shenzhen, a city bordering Hong Kong, in advance of apparent large-scale exercises, videos obtained by the Global Times have shown. https://t.co/3KgaXeHw3C pic.twitter.com/YXAORMay0W — Global Times (@globaltimesnews) August 12, 2019

كما شاهد صحفي وكالة "فرنس برس" رجالا يقومون بجولات نارية داخل الملعب الذي يبعد 7 كيلومترات عن حدود هونغ كونغ.

ويستمر التوتر في منطقة هونغ كونغ لليوم السادس على التوالي، حيث استطاع المحتجون تعزيز تحركهم وجذب الكثيرين إليهم. وبحسب التقارير الأخيرة، فإن عدد المحتجين وصل إلى نحو مليون شخص بالرغم من تحقيق المطلب الأساسي بعد إلغاء البرلمان التصويت على قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين.

In video: Chinese armed police armored vehicle fleet is prepared for a drill in Shenzhen, S China's Guangdong province. pic.twitter.com/bU4IxhaM0s — People's Daily, China (@PDChina) August 12, 2019

لكن مع إلغاء قرار التصويت على القانون لم يهدأ الشارع وبقي المحتجون في الشوارع، بل وازداد التوتر وتكاثرت الأحداث في هونغ كونغ من خلال قطع الطرقات وقيام المحتجين بشل حركة الملاحة والطيران في مطار هونغ كونغ الرئيسي.

هذا الأمر دفع السلطات الصينية إلى دعوة المحتجين إلى الهدوء وإنهاء التحركات بعد استجابة السلطات لمطالبهم، لكن الاستجابة لم تلق الجواب بل التصعيد المستمر.