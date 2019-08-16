Widgets Magazine
تسجيل
09:52 16 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    صواريخ إيرانية

    الرادار الإيراني "فلق" يتحدى الطائرات الأمريكية

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 70

    يتفاقم الوضع في مناطق خليج عمان والخليج. وهذا ينطبق على كل المجالات السياسية والعسكرية. ويتعقد الوضع بسبب تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا، التي أطلقت العنان لما يسمى بـ "حرب الناقلات" ضد إيران، وفقا لموقع "أكتوالني نوفوستي".

    تهدف جميع الإجراءات إلى زيادة تكلفة النفط في الأسواق العالمية. لتجنب تصاعد النزاع، قررت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للدولة الإيرانية تنفيذ سلسلة من التدابير المضادة الوقائية.

    ويشير الموقع إلى أنه بدأت لعبة "إظهار العضلات" التي أطلقتها قيادة الحرس الثوري الإسلامي بمشاركة وسائل الإعلام الوطنية الرائدة.

    بدأت إيران تظهر بشكل نشط ابتكارات مجمع صناعة الدفاع الإيراني للجمهور من أجل تدمير فكرة أنها عفا عليها الزمن من الناحية التكنولوجية. ومن إحدى الابتكارات، تم ذكر مجمع الرادار المتعدد الوظائف "فلق".

    تم تطوير "فلق" في جامعة أصفهان للتكنولوجيا، وهو قادر على اكتشاف وتعقب الأجسام الباليستية والديناميكية الهوائية التي تتحرك بسرعة عالية على ارتفاع 5 أمتار - 120 كيلومترا.

    وفقًا للواء الدفاع الجوي الإيراني الجنرال عليريز صباح فهد، فإن هذا الرادار هو نظير لـ 67إن6 "غاما-دي/دي1إي" الروسي وتم تسليمه مسبقًا إلى إيران. في هذا الصدد.

    تم إنشاء مشروع في جامعة أصفهان للتكنولوجيا، والتي أطلقت منه لاحقًا إنتاج رادار كتلة نموذجي، الذي يعتمد على صفيف هوائي نشط مطوّر. هذا الأخير قد زاد من الحماية ضد التشويش، على عكس الرادارات مع التصاميم السلبية. هذا يجعل ابتكار العلماء الإيرانيين فعال، على الرغم من الخطط القديمة المستخدمة في الجهاز.

    يمكن لفلق تجاهل التشويش الناجم عن أنظمة الحرب الإلكترونية. هذا يجعل من الممكن اكتشاف أهداف غير مرئية تقع على بعد أكثر من 200 كيلومتر.

    يقول الخبراء إن فلق الإيراني وغاما-دي إي الروسي، الذي طور على أساسه، سوف يقاومان بنجاح بمواجهة تشويش كل من أنظمة الحرب الإلكترونية القديمة مثلAN/ALQ-99  (موجود في المروحية الأمريكية Growler) والجديدة مثل AN/ALQ-249 NGJ. يعمل هذا الأخير في نطاق من 0.5 إلى 18 غيغاهرتز، وهذا  يتوافق مع عمل معظم الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

    وبالتالي، فإن "فلق" يعطل خصائص أسلحة الحرب الإلكترونية في إي أ-18جي غرولير، وكذلك تقسيم Raytheon Electronic Warfare Systems بأكمله. وبسبب ذلك يفقد طيارو المقاتلات من طراز إف/أ-18أي سوبر هورنت ثقتهم خلال مهماتهم في منطقة الخليج.

    وكشفت إيران النقاب، يوم السبت، عما قالت عنها السلطات إنها منظومة للدفاع الصاروخي جرى تطويرها محليا بمدى 400 كيلومتر وقادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

    انظر أيضا:

    أمريكا تصعد الأزمة مع إيران وتطلب احتجاز الناقلة "غريس 1" في جبل طارق
    إيران تطالب القوات الأجنبية الموجودة في الخليج بـ"المغادرة العاجلة"... وإلا
    إيران: جاهزون للتفاوض مع دول المنطقة لضمان أمن الممرات المائية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    عجلات الناتو تتراجع
    عجلات "الناتو" تتراجع
    صفقات مجانية.. صنعت الملايين
    صفقات مجانية... صنعت الملايين
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك