الطيارون الروس يحصلون على سلاح جديد

أعلن مصدر في صناعة الدفاع أن وزارة الدفاع تخطط لإدراج المدفع الرشاش "بي بي-2000" بدلاً من المدفع الرشاش "أ كي سي-74" أو في احتياطي الطوارئ للطيارين العسكريين.

وقال المصدر لوكالات روسية: "تم اقتراح دراسة إمكانية تسليح الطيارين العسكريين برشاش بي بي-2000 بدلاً من أ كي سي-74 أو. وآثار هذا الاقتراح اهتمام الوزارة".

في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الغذاء والماء، ومجموعة الإسعافات الأولية ومعدات الاتصالات ورشاش أ كي سي-74 أو والقنابل اليدوية يأخذ معه الطيار مسدس مكاروف أو ستيتشكين.

يذكر أنه في الجناح الروسي في معرض المعدات والأنظمة الأمنية Milipol Paris 2007، الذي جرى في باريس من 9 إلى 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2007، تم تقديم أسلحة لتجهيز وحدات مكافحة الإرهاب لأول مرة: مدفع رشاش 9 ملم بي بي-2000، مدفع رشاش أوتوماتيكي 9 ملم أ سي، بندقية قنص ب 9 ملم في سي كي-94، وكذلك مجموعة متنوعة من أنظمة التوجيه الليلية والدروع.