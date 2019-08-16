بالفيديو...القوارب الإيرانية تطرد مدمرة بريطانية من مضيق هرمز

ظهر شريط فيديو على شبكة الإنترنت عن إبعاد المدمرة البريطانية Type 45 من مضيق هرمز. وقامت بالعملية زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

يوضح الفيديو كيف يطارد القارب سفينة، أكبر منه بكثير. تحدث المناورة بسرعة عالية، لكن السفن لا تقترب، لذلك من المستحيل رؤية رقم المدمرة.

وفقًا لبوابةMuraselon ، يؤكد ناشرو الفيديو، وهم جنود إيرانيون، أنهم طردوا مدمرة الأسطول الملكي دنكان، التي تم إرسالها مؤخرًا إلى الخليج لمرافقة ناقلات النفط البريطانية.

واشتهرت أحدث سفينة صواريخ بريطانية رقم D37 عندما خاف الكابتن إليانور ستاك وفريقه بأكمله في عام 2018 من الطائرة الروسية سو-27 و سو-24، التي كانت تجري مناورات في البحر الأسود.