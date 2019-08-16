مزايا "إس-400" على نظائرها الأمريكية

وفقًا لعدد من الخبراء العسكريين، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تتفوق على الأنظمة المماثلة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت، بحسب "دايلي أكسبريس".

وفقًا للمنشور، يعتقد الخبراء أن أجهزة الاستشعار المتطورة القادرة على التعامل مع تقنيات التخفي والدقة في التصويب ومدى الإصابة تجعل من إس-400 أحد أكثر الأنظمة فعالية في العالم.

لذلك، فإن منظومة إس-400 قادرة على تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى 400 كم وعلى ارتفاع يصل إلى 27 كم فوق مستوى سطح البحر.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لريتشارد كونولي، اختصاصي في جامعة برمنغهام، فإن هذا المجمع أكثر جاذبية بسبب تكلفته المنخفضة مقارنة بنظائره.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن كابيل كاكا، النائب السابق لرئيس سلاح الجو الهندي، قوله: "إن منظومة إس-400 متفوقة على أي نظام آخر مماثل، حتى الأمريكي باتريوت".