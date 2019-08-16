كيف ولدت الدبابات الثقيلة السوفيتية الأولى

في معظم المركبات المحلية، تم استخدام نظام انغلاق المكابح، حيث تم ربط عجلات الدبابة ببدنها باستخدام رافعة، وبعد هذا التغيير ينتقل في الجهد المبذول من عجلة واحدة إلى الآخريات، مما أدى إلى تحقيق التوازن أثناء التنقل.

كانت تربط عجلات دبابات تي-26 وتي-28، بعربات، كانت تغلق في وحدة مشتركة. وتستخدم في أنظمة التعليق راصورات خاصة - كل هذا يعقد التصميم بشكل كبير ويجعله عرضة حتى لنيران أسلحة رشاشة العدو. لذلك، تم تركيب شاشات جانبية على دبابات تي-28 وتي-35، مما يجعل التصميم الضخم أثقل.

وقرر المصممون بعد ذلك الخروج عن الطريق المعتادة وإنشاء دبابة جديد تمامًا، وجربوا أنواعًا مختلفة من أنظمة التعليق، وبحثوا عن تصميم هيكل من نوع جديد تمامًا. قادهم البحث إلى صنع قضبان التواء (قضبان صلبة).

كانت السمة الرئيسية لها هي أن حركة كل عجلة لا تنتقل إلى الراصورات وأنظمة الموازنة، ولكن عبر مرفق إلى عمود التواء المرن. كانت الدبابة بفضل هذا قادرة على التحرك حتى في حالة حدوث تضرر عجلة واحدة أو أكثر.

© Sputnik . Mikhail Filimonov تي-28

وفي دبابات سي إم كي وبعدها دبابات كي في تم وضع قضبان التواء عبر البدن من الجانب إلى الجانب الأخر في الجزء السفلي وكانت تشغل مساحة صغيرة. وكانت العناصر المرنة بهذه الطريقة محمية بشكل جيد من الإصابات. وأجريت دراسات مختبرية على قضبان التواء.

تم تثبيت نموذج لقضيب التواء مع موازن على لوح وتم تحميل وحدة التحكم بقضبان معدنية، على أمل تحديد زاوية دوران عمود التواء، حتى لا تطرئ أي تغيرات عليه. وكان يجب فعل هذا لتحديد أبعاد العمود والتصميم اللاحق لأجزاء الموازن وقضبان التواء.

ولكن بعد ذلك، وبشكل غير متوقع للمختبرين، طار الهيكل بأكمله إلى الأعلى وسقطت القضبان المعدنية على الأرض. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى.

بعد ذلك، قرروا اختبار تعليق قضيب التواء على أحد دبابات تي-28، حيث تم تجميعهم مباشرة في المصنع. ثبتوا قضبان التواء التجريبية أسفل الدبابة وأخرجوا الدبابة تي-28 إلى منطقة الاختبار بالقرب من كراسنوي سيلو، ليست بعيدة عن المصنع. وسارت الدبابة بشكل جيد وتغلبت على العقبات. هناك اتخذوا القرار النهائي بشأن استخدام قضبان التواء على دبابات سي إم كي وبعدها دبابات كي في.

وعند حل مشاكل التصميم البحتة، كانت تنشأ مشاكل أخرى. على سبيل المثال ما هو الصلب الذي سيستخدم في قضبان التواء؟

قام مدير المصنع، أ. م. زالتسمان، بتوجيه المعمل المركزي للمصنع لحل هذه المسألة. عرضوا هناك ثلاثة أنواع من الصلب، تم تصنيع أعمدة التواء ووضعها على دبابات تي-28 من هذه الأنواع الثلاثة.

أثناء التشغيل التجريبي، عبرت قضبان التواء المصنوعة من الفولاذ التي اقترحها المهندس تسوكانوف دون أن تنكسر أكثر من 1000 كم، في حين تكسرت قضبان التواء المصنوعة من الصلب بعد 400-500 كيلومتر. بطبيعة الحال، توقفوا على اقتراح تسوكانوف، الذي حصل في وقت لاحق على وسام الشرف بين مطوري الدبابات الثقيلة.

هكذا ولدت أول دبابة ثقيلة كيروف في ورش المصنع بين مجتمع المصممين والمهندسين والعلماء والتقنيين والمختبرين والعمال.