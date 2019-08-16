لأول مرة..."أوخوتنيك" تحلق مع مقاتلات (فيديو)

يتضح من الفيديو أن أحدث طائرة مسيرة حلقت جنبًا إلى جنب مع مقاتلة سو-30إس إم. وتم التقاط الفيديو الذي نشرته الوزارة من على متن الطائرة.

وقامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

Минобороны России публикует эксклюзивное расширенное видео о первых испытаниях боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник» https://t.co/HJH4otgCNO pic.twitter.com/cdRnbfctfN — Минобороны России (@mod_russia) August 16, 2019

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.