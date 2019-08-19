ترامب يؤكد عزمه بيع مقاتلات "إف-16" إلى تايوان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على صفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تايوان، على الرغم من احتجاج السلطات الصينية.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله: "نعم، نعم، نعم، إنه كذلك. هذا يعني أنا وافقت على الصفقة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يجب الآن موافقة مجلس الشيوخ على الاتفاقية ذات الصلة. إذا تمت الموافقة عليها، فستحصل واشنطن على حوالي 8 مليارات دولار.

وأضاف ترامب: "إنها أموال كثيرة، إنها أماكن عمل كثيرة"، معربا عن ثقته في أن تايوان ستستخدم المقاتلات بمسؤولية، "وإلا فلن يتم بيعها".

في 22 مارس/ آذار، نقلت بلومبرغ عن مصادر أن إدارة ترامب قد وافقت على طلب تايوان على أكثر من 60 مقاتلة أمريكية من طراز F-16. بكين تعارض بشدة مثل هذه الصفقة.

في 25 سبتمبر/ أيلول 2018 ، قررت الولايات المتحدة بيع قطع غيار لتايوان لمقاتلات أمريكية من طراز F-16 ومقاتلات من طراز F-5 وطائرة نقلS-130 . وفقًا للبنتاغون، سيبلغ إجمالي قيمة الصفقة 330 مليون دولار، بالإضافة إلى قطع الغيار نفسها، ستتلقى تايوان أيضًا المعدات اللازمة ذات الصلة. وأذنت وزارة الخارجية بتنفيذ هذه الاتفاقية.