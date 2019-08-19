اليابان تدرس إطلاق أقمار صناعية لتدمير أجهزة الدول الأخرى

هذه العملية يمكن أن تبدأ في النصف الثاني من عام 2020.

تدرس الحكومة اليابانية حاليًا إطلاق أقمار صناعية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية العسكرية لدول أخرى إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة "يوميوري" الوطنية.

وبحسب مصدر حكومي، قد تبدأ السلطات اليابانية في إطلاق هذه الأقمار الصناعية في النصف الثاني من عام 2020. كتبت الصحيفة أن القرار هذا مرتبط بالتهديد المتزايد بسرعة للمواجهة العسكرية في الفضاء وحقيقة أن روسيا والصين، تطوران بالفعل أقمارًا عسكرية قتالية.

ونقلت الصحيفة عن ممثل وزارة الدفاع "أقمارنا الصناعية ليس لديها الآن قدرات دفاعية". في الوقت الحالي، لدى قوات الدفاع الذاتي اليابانية الموجودة في المدار الثابت أقمار صناعية خاصة تقوم بجمع المعلومات ونقل البيانات.

وتكتب يوميوري أيضًا أنه يتم الآن العمل على تطوير تقنيات ضرورية لتعطيل إلكترونيات الأقمار الصناعية الأخرى في اليابان، بالإضافة إلى حماية الأقمار الصناعية الخاصة بها من مثل هذه الهجمات.