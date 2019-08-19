بالفيديو... الصين "تستنسخ" مركبة "فيتياز" الروسية

صنعت الصين عربة، مشابهة إلى حد كبير للمركبة الروسية "فيتياز" القادرة على السير في ظروف الطرق الوعرة.

في تقرير قناةCCTV ، أظهرت المركبة الصينية، أداءً عاليًا في عبور الطرق. تغلبت على خندق عريض، سارت في الوحل، وبدون مشاكل عبرت حاجز المياه.

بينما تختبر الصين هذه التقنية، يظهر في روسيا المزيد والمزيد من التعديلات على "فيتياز". هكذا، في المنتدى العسكري الدولي العسكري - 2019 هذا الصيف، أعلن عن إنشاء نظام المدفعية ذاتية الدفع "ماغنوليا" على أساس المركبة.

ماغنوليا- مسلحة بمدفعية 120 ملم، وهي قادرة على تدمير الأهداف على بعد 10 كم. سرعة الرمي 10 طلقات في دقيقة. الذخيرة 80 قذيفة. الطاقم -4 أشخاص.