الجيش الروسي يخفي موقعا عسكريا باستخدام "الهباء الجوي"

نجح خبراء في قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للجيش الثاني للقوات المشتركة في روسيا، في إخفاء محطة للسكة الحديدية مع معدات عسكرية باستخدام "الهباء الجوي".

سامارا – سبوتنيك. جاء ذلك خلال تدريبات جرت في مقاطعة أورينبرغ، جنوب شرقي روسيا، تحاكي إخفاء محطة لسكة حديدية مع عربات المعدات العسكرية عن طريق إقامة ستار من مادة الأيروسول "الهباء الجوي".

وقال المكتب الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية المركزية ، اليوم الاثنين، في بيان له بهذا الشأن: "خلال تدريبات تكتيكية جرت في ميدان دونغوز للتدريب قام العسكريون باستخدام عربات دخان من طراز "تي.دي.أي – 3" بهدف إقامة ستار دخان شامل من مادة الأيروسول يبلغ نصف قطره 1.5 كم.

وتابع "هذا منع وسائل الاستطلاع الجوي لعدو محتمل والمتمثلة في طائرات "أورلان -10" المسيرة من اكتشاف المعدات العسكرية المحملة على عربات السكك الحديدية على مدى حوالي ساعتين.

وشارك في هذه التدريبات قرابة 800 عسكري وأكثر من 150 قطعة من المعدات العسكرية.