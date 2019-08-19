مناورات عسكرية تضم وحدات من مصر وروسيا وبيلاروسيا

وصل قطار يضم أفرادا و50 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لقوات العمليات الخاصة البيلاروسية إلى منطقة ريازان الروسية للمشاركة في التدريبات الدولية الروسية المصرية.

ستجري قوات من روسيا ومصر وبيلاروسيا مناورات مشتركة من 19أغسطس/ آب ولغاية 29 أغسطس/ آب، فيما يعرف بـ"المدافعون عن الصداقة 2019"، بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية.

وستحتضن ريازان الروسية هذه المناورات على ميدان تدريب تابع لفوج المظليين لقوات منطقة تولا الجوية.

وتم استقبال جنود بيلاروسيا من قبل حرس الشرف وبأداء للأوركسترا العسكرية التي عزفت نشيد البلدين.

هذا وستبدأ المرحلة التحضيرية للتدريبات في 20 أغسطس/ آب في ملعب دوبروفيتشي للتدريب، حيث سيتم التنسيق بين الوحدات بالإضافة لدروس في التدريب التكتيكي والمحمول جوا بالإضافة لإطلاق النار.

وسيشارك بهذه التدريبات أكثر من ألف عسكري، بما في ذلك 650 شخصا من القوات الروسية المظلية، وأكثر من 150 شخصا من القوات المصرية ومايصل لـ250 عسكريا من بيلاروسيا.

بالإضافة لأكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية والسيارات وطائرات النقل العسكري من نوع "إيل 76" الروسية.