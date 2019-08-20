مقاتلات بريطانية ترافق "سو-30" الروسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الجوية البريطانية أرسلت يوم الاثنين مقاتلات تايفون من مطار عسكري في إستونيا لمرافقة طائرتين روسيتين من طراز سو- 30.

وقالت الوزارة على موقع تويتر: "لقد رافقت طائرات تايفون الموجودة في إستونيا كجزء من مهمة الناتو لحراسة المجال الجوي لبحر البلطيق مقاتلتين روسيتين من طراز سو 30 فلانكر (وفقًا لتصنيف الناتو) ، عندما حلقت فوق بحر البلطيق".

RAF Typhoons deployed in Estonia on NATO Baltic Air Policing today intercepted two Russian SU-30 "Flanker" fighters as they transited over the Baltic Sea.



The intercept was conducted in a professional manner throughout.#WeAreNATO pic.twitter.com/MZA8hMa8Un — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 19, 2019

تقود المملكة المتحدة الكتيبة الدولية للناتو المتمركزة في إستونيا منذ عام 2017 ، فيها أكثر من ألف جندي. تقوم المقاتلات البريطانية يوروفايتر تايفون بمهمة حماية المجال الجوي لبحر البلطيق في قاعدة أماري الجوية قرب تالين.

يراقب سلاح الجو البريطاني باستمرار رحلات الطائرات الروسية بالقرب من بريطانيا وعلى بحر البلطيق. على وجه الخصوص، في الأسبوع الماضي، حلقت مقاتلات سلاح الجو البريطاني إلى الجو لمرافقة قاذفتين روسيتين من طراز تو-95.

لا تدخل الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي البريطاني؛ حيث تنتهي جميع حالات المرافقة دون حوادث.