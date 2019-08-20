خبراء يتوقعون خسارة أمريكا في الحرب مع الصين

لقد فقدت الولايات المتحدة تفوقها في غرب المحيط الهادئ وهي غير قادرة على مواجهة الصين في حالة نشوب صراع مفتوح. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل متخصصين من المركز الأمريكي للدراسات بجامعة سيدني في أستراليا.

وقال التقرير: "استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ تمر بأزمة غير مسبوقة. هذه في الأساس أزمة نشأت من عدم التطابق بين أهداف واشنطن الاستراتيجية والوسائل المتاحة."

وفقًا للخبراء، على الرغم من أن قيادة الجيش الأمريكي تحاول التعامل مع هذه المشكلات، إلا أنها تعيقها "عقلية القوة العظمى التي عفا عليها الزمن لنخب السياسة الخارجية".

يشير الباحثون إلى أنه في العقد الماضي، عانت ميزانية الدفاع الأمريكية من التأخير وعدم القدرة على التنبؤ بالتمويل. وبسبب هذا، فإن البنتاغون ليس لديه فرصة لزيادة حجم الجيش وشراء أسلحة جديدة، حسبما ذكر التقرير. أدى إلغاء وتأخير إدخال برامج جديدة إلى تأخر تحديث القوات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، على مدار العشرين عامًا الماضية، شاركت الولايات المتحدة باستمرار في العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، وأنفقت الأموال التي كان يمكن أن تستخدمها في الاستعداد لصراع محتمل مع القوى العظمى الأخرى.

يحث الخبراء الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك أستراليا واليابان، على مراجعة الميزانيات العسكرية لمواجهة الصين السريعة التطور. وفقا لهم، نشر جيش التحرير الشعبي الصيني حوالي 1500 صاروخ باليستي قصير المدى، و 450 صاروخًا متوسط ​​المدى، و 160 صاروخًا مداها أكبر من المتوسط، ومئات الصواريخ بعيدة المدى الأرضية.