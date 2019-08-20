روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة

وأعلنت إدارة المعلومات في منطقة البلطيق التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن السفينة الصاروخية الصغيرة "سوفيتسك" اجتازت اختبارات الحكومة في بحر البلطيق، وأطلقت السفينة من مشروع "كاركورت" خلال الاختبارات النيران من المدفعية على أهداف جوية. وكانت الأهداف قنابل الطيران المضيئة

وقال الخبراء إن الفحص الكامل لجودة السفينة وامتثالها للخصائص التكتيكية والفنية للمشروع المعتمد يتم كجزء من الاختبارات الحكومية. وأكد الخبراء أنه عند الانتهاء من عمليات الفحص والاختبارات، سيتم قبول "سوفيتسك" في أسطول البلطيق.

وفقًا للخبراء، فإن سفن الصواريخ الصغيرة من مشروع كاراكورت هي سفن متعددة الأغراض مسلحة بصواريخ كروز كاليبر. ويعتبر الخبراء أن هذه السفن خطيرة للغاية، لأنها مصممة لتدمير أهداف العدو الحرجة في المنطقة الساحلية، وهي قادرة على تدمير الأهداف السطحية العسكرية، وكذلك صد الغارات الجوية للعدو.

تجدر الإشارة إلى أن سوفيتسك هي أول سفينة من سلسلة مشروع 22800 (الرمز "كاراكورت")، الذي تم بناؤه في مصنع بيلا. تم قبول مشروع 22800 "ميتيشي" الرائد في أسطول البلطيق في ديسمبر/كانون الأول عام 2018.