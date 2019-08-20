بالفيديو..."سوبر غراتش" تهبط على مدرج غير ممهد

وبعد تجديد الذخيرة والوقود، أقلعت الطائرة إلى الجو و"قصفت" أهدافا في كوبان والقرم.

وفقًا لخدمة الصحافة في المنطقة العسكرية الجنوبية، تم نشر مطار ميداني على أحد الحقول القريبة من الطريق السريع إم-4 "دون".

وأشارت الخدمة: "هذه الرحلات ضرورية لإعداد الطيارين للهبوط بالطائرة في حال عدم وجود مطارات، وبما في ذلك في الظروف الجوية الصعبة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تزويد سو-25إس إم3 المحدثة بنظام توجيه جديد، وبفضله تستطيع الطائرة إطلاق الصواريخ أو إسقاط القنابل حتى على بعد مسافة كبيرة أو من وراء الغيوم. وكذلك تم استخدام ذحيرة أكثر دقة وإلكترونيات حديثة ومجمع دفاع "فيتيبسك"، وزادت فعاليتها القتالية مرتين بالمقارنة مع الطائرة الأساسية.

وأجرت الطائرة الهبوط على المدرج الترابي في إطار مناورات الطيران الثنائية. وشاركت فيها أكثر من 100 طائرة ومروحية وكذلك 2000 جندي.