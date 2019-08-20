بالصور...رصد أحدث سفينة في تدريب خاص لأسطول البحر الأسود

تدرب البحارة في البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول لتجديد إمدادات السفن في البحر وتقديم المساعدة لسفن الطوارئ. وشارك في التدريبات نحو عشر سفن وسفن الأسطول المساعد والطيران البحري.
"دميتري روغاتشيف" - أول سفينة دورية متسلسلة من مشروع 22160 ، تم بناؤها في تتارستان، وتم نقلها إلى أسطول البحر الأسود في يونيو/حزيران وتم تخصيص القاعدة البحرية في نوفوروسيسك لها. لأول مرة في تاريخ بناء السفن الروسية، تم استخدام المبدأ المعماري في طرادات المشروع 22160 – أي يمكن تغيير أسلحة دميتري روغاتشيف وإضافة أسلحة حسب المهمة. في الإصدار الأساسي، تم تجهيز السفينة بمدفعية عيار 76 ملم و منظومات الدفاع الجوي المحمولة "إيغلا". بالإضافة إلى ذلك، من الممكن التثبيت السريع للأسلحة المضادة للغواصات أو صواريخ كروز.
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