حرب الجيل الجديد...الصين تعرض فيديو لمعركة دبابات مدعومة بطائرات مسيرة

أجرى الجيش الصيني مناورات واسعة النطاق في التبت على الحدود مع الهند. كانت ميزتها موقع حقل التدريب (على ارتفاع 4500 متر) ودعم المركبات المدرعة من قبل مجموعة من طائرات الكاميكاز (الطائرة المسيرة الانتحارية).

وذكرت قناةCCTV ، التي نشرت الفيديو أن أحدث دبابات القتال الرئيسية ZTZ-99A ومركبات المشاة الحديثة ZBD-04A التابعة لمجموعة الجيش 76 شاركت في المناورات.

وحاكت الأهداف الدبابات القديمة نوع 59 التي خرجت من الخدمة.

وكان الهجوم مدعومًا بنيران المدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم PLZ-07، والتي تعد من "الأقارب البعيدين" للمدفعية السوفيتية 2C1 "غفوزديكا". وقامت بمهمة استطلاع الأهداف طائرة مسيرة خفيفة. وشاركت في التدريبات أيضًا راجمات صواريخ.

واستخدمت نظائر "أور-77" ميتيوريت الصينية لإنشاء ممرات في حقول الألغام، وشارك روبوت يتم التحكم فيه عن بعد لإزالة الألغام.

وغطت المنشآت الخاصة المركبات المدرعة بستائر الهباء الجوي. تم توفير المرور عبر الخنادق بواسطة جسر دبابات على أساس دبابات نوع 96.

كما قاتلت الأنظمة المضادة للدبابات الطويلة المدى من طراز AFT-10 المركبات المدرعة "للعدو".

وقامت بالتغطية من الهجمات الجوية المدافع ذاتية الحركة المضادة للطائرات PGZ-95 و PGZ-07.

وأكثر ما يلفت الانتباه هو الاستخدام واسع النطاق لطائرات الكاميكاز، التي كانت أكثر من 12 طائرة وهاجمت أهداف مختلفة في وقت واحد.