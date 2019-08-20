الجيشان الأمريكي والإسرائيلي يتدربان على عملية عسكرية في أرض معادية

أعلن الجيش الإسرائيلي، انتهاء التمرين العسكري "نوفل روز" بين عدد من وحداته ووحدات من الجيش الأمريكي، حاكى سيناريوهات السيطرة على سفينة وإنقاذ قوات من أرض العدو.

القدس – سبوتنيك. أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الثلاثاء، انتهاء تمرين "نوفل روز"، الّذي أثبت قوّة التعاون بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأمريكي.

انتهى يوم الأربعاء الماضي تمرين "نوفل روز" بمشاركة وحدة الكوماندو البحري الاسرائيلية وقوات خاصة من #الجيش_الأمريكي لمحاكاة سيناريوهات السيطرة على سفينة وإنقاذ قوات من أرض العدو.

وكان التمرين يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات المهنية بين قوات #جيش_الدفاع والجيش الأمريكي الخاصة pic.twitter.com/Rpe0ts8nIL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2019

وأضاف أدرعي "التمرين انتهى يوم الأربعاء الماضي بمشاركة وحدة الكوماندوز البحري وقوات خاصة من الجيش الأمريكي".

وتابع قائلا "لقد حاكى التمرين سيناريوهات السيطرة على سفينة وإنقاذ قوات من أرض العدو".

برزت في هذا التمرين القدرات العالية والمتنوعة لدى قوات وحدة الكوماندو البحري، ومن بينها السيطرة على قوارب إبحار عن طريق الهبوط من طائرة، والتسلق، والتزحلق، والقنص، وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام الوسائل وقطع الإبحار المتقدمة. pic.twitter.com/gF0HEfJV8r — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2019

وأوضح أدرعي أن "التمرين (نوفل روز) كان يهدف لتعزيز التعاون والعلاقات المهنية بين قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأمريكي الخاصة، حيث تم التخطيط له كجزء من خطة التمارين السنوية، التعاون مع القوات الأمريكية بدأ منذ مرحلة التخطيط، وحتى إجراء التمرين بنجاح".

تمرين "نوفل روز" 2019 يعتبر دليلًا إضافيًا للتعاون العميق بين #جيش_الدفاع و #الجيش_الأمريكي أيضًا على مستوى هيئات الأركان، وأيضًا على مستوى الوحدات القتالية. pic.twitter.com/JoKcpywHlj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 20, 2019

وقال أدرعي "برزت في هذا التمرين القدرات العالية والمتنوعة لدى قوات وحدة الكوماندوز البحري، ومن بينها السيطرة على قوارب إبحار عن طريق الهبوط من طائرة، والتسلق، والتزحلق، والقنص، وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى ذلك تم استخدام الوسائل وقطع الإبحار المتقدم".

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن التمرين يعتبر دليلا إضافيا على التعاون العميق بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي.