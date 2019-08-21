بالفيديو... إطلاق صواريخ مضادة للطائرات من السفينة الروسية "سميرتش"

تم إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات على أهداف بحرية وجوية، بحسب صحيفة "زفيزدا".

وقالت الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادئ الروسي: قام طاقم السفينة خلال التدريبات باختبار جاهزية نظام الصواريخ المضاد للطائرات الجديد "أوسا-إم أ" في خليج بطرس الأكبر.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الأهداف التي تحاكي العدو المفترض قد تم تدميرها بنجاح.

ومن المخطط، في المستقبل القريب، إجراء مناورات من السفينة الصاروخية باستخدام بندقية "أ كي -176 إم أ" المزودة بجهاز تحكم رقمي ومحطة إلكتروضوئية جديدة.

يذكر أنه تم تسليح "سميرتش" في عام 2019 بنظام صواريخ كروز "أوران"، بعد أن كان مسلحا بنظام صواريخ "مالاخيت"، كما تم تجديد مدفعيات السفينة أيضا.