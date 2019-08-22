تدريبات روسية بيلاروسية مصرية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المشاركين في المناورات الدولية المشتركة "حماة الصداقة-2019" من روسيا وبيلاروس ومصر كجزء من المجموعة التكتيكية للتحالف، حاكوا في عملية إنزال الاستيلاء على مطار العدو المفترض بالقرب من مدينة ريازان الروسية.

موسكو- سبوتنيك . صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 22 آب/ أغسطس، كجزء من المرحلة التحضيرية للمناورات التكتيكية الدولية الروسية المصرية البيلاروسية، "حماة الصداقة-2019"، التي تجري هذه الأيام بالقرب من ريازان، قام المظليون من البلدان الثلاثة، كجزء من المجموعة التكتيكية للتحالف، بعمليات إنزال جوي وأجروا دورة تدريبية تكتيكية مشتركة في موقع جيتوفو".

وأفاد البيان أن إنزال الأفراد جرى بواسطة المنظومات المظلية "دي – 10" من طائرات الهليكوبتر طراز "مي 8 أي إم تي شي" من ارتفاع 600 متر. بعد عملية الإنزال قام جنود الوحدة المتقدمة بتطبيق المهام التكتيكية للاستيلاء على مطار العدو الوهمي والاحتفاظ به حتى وصول القوى الرئيسية لفصائل التحالف. في الوقت نفسه، قام العسكريون من بيلاروس ومصر بإنزال قوات تكتيكية محمولة جوا باستخدام الحبال عبر طائرات هليكوبتر تابعة للجيش.

يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" الدولية لمكافحة الإرهاب أجريت للمرة الأولى عام 2016 في الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.

وجرت التدريبات الروسية المصرية المشتركة "حماة الصداقة - 2018" الثالثة، في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث شارك في المناورات أكثر من 400 مظلي من كلا البلدين، وأكثر من 15 مروحية وطائرة تابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى 10 وحدات من المعدات العسكرية الروسية (عربات مدرعة).