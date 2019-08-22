تدريبات روسية بيلاروسية مصرية مشتركة

وأفاد البيان أن إنزال الأفراد جرى بواسطة المنظومات المظلية "دي – 10" من طائرات الهليكوبتر طراز "مي 8 أي إم تي شي" من ارتفاع 600 متر. بعد عملية الإنزال قام جنود الوحدة المتقدمة بتطبيق المهام التكتيكية للاستيلاء على مطار العدو الوهمي والاحتفاظ به حتى وصول القوى الرئيسية لفصائل التحالف. في الوقت نفسه، قام العسكريون من بيلاروس ومصر بإنزال قوات تكتيكية محمولة جوا باستخدام الحبال عبر طائرات هليكوبتر تابعة للجيش.
يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" الدولية لمكافحة الإرهاب أجريت للمرة الأولى عام 2016 في الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط.
وجرت التدريبات الروسية المصرية المشتركة "حماة الصداقة - 2018" الثالثة، في الفترة من 24 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث شارك في المناورات أكثر من 400 مظلي من كلا البلدين، وأكثر من 15 مروحية وطائرة تابعة للقوات الجوية الروسية والقوات الجوية المصرية، بالإضافة إلى 10 وحدات من المعدات العسكرية الروسية (عربات مدرعة).
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