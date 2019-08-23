الإنزال من "مي-8" والاستيلاء على المطار...فيديو من مناورات "حماة الصداقة"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المظليين في المجموعة التكتيكية للتحالف العسكري قاموا بعمليات إنزال وتدريبات تكتيكية مشتركة في موقع الهبوط "جيتوفو"، في إطار المرحلة التحضيرية للتدريبات الروسية المصرية البيلاروسية "حماة الصداقة-2019"، التي تجري في هذه الأيام بالقرب من ريازان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية:

"تمت عمليات الإنزال باستخدام الأنظمة المظلية دي-10 من مروحيات مي-8إم تي شي، من على ارتفاع 600 متر. بعد الهبوط، تدرب جنود الوحدة المشتركة على المهام التكتيكية للاستيلاء على مطار العدو الافتراضي العسكري والبقاء فيه حتى وصول القوات الرئيسية من مجموعة التحالف".

في الوقت نفسه، تدرب الجيش من بيلاروسيا ومصر على إنزال تكتيكي للمظلي عن طريق الهبوط باستخدام المروحيات العسكرية.

في المجموع ، يشارك أكثر من 1000 عسكري من ثلاث دول في التدريبات. حوالي 650 شخصًا من القوات المحمولة جواً من روسيا، وأكثر من 150 شخصًا من القوات المسلحة المصرية، ومن بيلاروسيا حوالي 250 عسكريًا، بالإضافة إلى أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية والمركبات.

ستنظم في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس/آب من هذا العام، المرحلة النشطة من التدريبات الدولية "حماة الصداقة -2019"، والتي سيتم خلالها القفز بالمظلات والمعدات المحمولة جواً، والتدرب على تدمير الجماعات المسلحة غير القانونية.