إيران تكشف عن سلاح يحمي المناطق الحساسة والحيوية في البلاد

تمكنت إيران من التوصل إلى تقنية عسكرية، تستخدم في حماية المناطق الحساسة والحيوية في البلاد، وفقا لما أعلنه مسؤول عسكري بارز.

وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن إيران توصلت إلى صناعة واستخدام المدافع الجديدة التي تعتمد على الليزر ذات القدرة العالية.

وقال مساعد وزير الدفاع ورئيس شركة الصناعات الإلكترونية "صا إيران" أمير شاهرخ شهرام، إن استخدام الليزر في المنظومات المدفعية يتم لهدفين حيث من شأنه المساعدة على زيادة حجم النار والتحرك والدقة.

وأضاف أن إحدى المجالات التي نستخدم فيها الليزر الآن، في تجهيز منظومات مدفعية لتتمكن المنظومة من متابعة وإصابة الهدف بدقة عالية.

وأشار إلى استخدام هذه المنظومات الليزرية في مناطق حساسة وحيوية في البلاد.

من جانبه، قال رئيس مؤسسة الصناعات الإلكترونية بوزارة الدفاع الإيرانية العميد شهرام شاهرخ، إن أرقى تكنولوجيا ليزر في العالم للمنظومات الدفاعية بحوزة القوات المسلحة ووزارة الدفاع الإيرانية.

وأشار إلى العمل على إنتاج بطاريات مدفعية تستخدم الليزر عالية الطاقة من نوع معين بإمكانها تدمير الأهداف المعادية.

كانت إيران كشفت عما وصفته بأهم إنجاز عسكري للبلاد وهو منظومة صاروخية متنقلة سطح/جو بعيدة المدى تم تصنيعها محليا.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور-373".

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، إنها متطورة أكثر من منظومة "إس-300" وقريبة من منظومة "إس-400" الروسية.

وتقول إيران إن هذه المنظومة تتفوق على منظومة باتريوت الأمريكية.