وتحدثت المجلة عن نتيجة تصادم طائرة "سو-30إس إم" و"إف-22" رابتور.

في الوقت الحالي، هناك وضع مثير للاهتمام إلى حد ما: تقع الطائرات العسكرية للولايات المتحدة وروسيا على أراضي بلد واحد، وتمكنت حتى الآن من التعايش بسلام مع بعضها بعضا. ولكن ماذا يحدث إذا دخلت القوى المتنافسة في صراع في هذه المناطق البعيدة؟

وفقًا للصحفيين الأمريكيين، فإن سو-30، مثالية للعمليات في سوريا. يمكن أن تحمل عددًا كبيرًا من الذخيرة على مسافات بعيدة وضرب أي هدف تقريبًا على الأرض وفي الجو. ومع ذلك، هناك احتمال تصادمها في الجو مع طائرة F-22 Raptor ، وقد ينتهي هذا الأمر بشكل سيء.

الأمريكيون يراهنون على مقاتلة من إنتاجهم. في رأيهم، في حالة اضطرار الطائرة إلى القتال من مسافات بعيد، ليس لدى "سو-30" أي فرصة نجاح بسبب استخدام تكنولوجيا التخفي من قبل منافسها. في حالة حدوث معركة من على بعد، لن تكون الطائرة الروسية قادرة على اكتشاف العدو، وسيتم ضربها.

إذا اضطرت الطائرات للهجوم من على مسافة قريبة، فإن "سو-30 " لديها كل فرص الفوز. وفقًا لصحفيي المجلة.

في الوقت الحالي، F-22 مزودة بصاروخ Sidewinder AIM-9M القديم، مما سيسمح للطائرة الروسية بالانتصار.

لكن في النهاية، يفترض الخبراء الأجانب انتصار قواتهم، وهذا ليس مفاجئًا. وفقا لهم، سلاح الجو الأمريكي لديه ميزة عددية في المنطقة. لكن في النهاية، سينتشر الصراع بالتأكيد إلى خارج الشرق الأوسط. عواقب هذا، ستكون كارثية.