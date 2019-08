"الصياد" و"البومة"...تعرف على أحدث الطائرات الروسية المسيرة (فيديو+صور)

قدم المطورون الروس، في منتدى "أرميا-2019"، طائرة استطلاع مميزة، حيث تم تصميمها على شكل "بومة" ضخمة. وقد تم تثبيت كاميرا عالية الدقة بدلا من المنقار، وتملك القدرة على الطيران والاستطلاع حتى في الأماكن الشديدة الظلمة.

وقال مطور البومة، غاغارين أليكسي كوروفين، وهو أستاذ مشارك في قسم أنظمة الطيران وأنظمة الملاحة الراديوية في أكاديمية جوكوفسكي العسكرية الجوية لوكالة "سبوتنيك": "بفضل المواد الخاصة الداخلة في بناء هيكل الطائرة، فإنها تكاد تكون غير مرئية للرادارات، مما يسهل عملية الاقتراب من الهدف".

وأضاف: "هذه الطائرة عبارة عن مجمع استخباراتي على شكل بومة. وتسمح باستطلاع الأماكن بدقة عالية وذلك بفضل مؤشر الليزر الموجود على متن الطائرة ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (غلوناس). كما أنها تستخدم إضاءة الليزر لتوجيه الصواريخ إلى الأهداف مثل الدبابات والطائرات".

الصفات التقنية لطائرة الاستطلاع:

تبلغ مدة طيران "البومة القطبية" حوالي 40 دقيقة، ولمسافة لا تزيد عن 20 كم، كما يصل وزنها 3-5 كغ، ويتطلب إطلاقها والتحكم بها شخص واحد.

وقال مطور البومة كوروفين: "تسمح الطائرة للشخص أن يكون على مسافة كبيرة من العدو، مما يساعد على إنقاذ حياته. ويعمل هذا النوع من الطائرات المسيرة على ارتفاع يصل إلى 1000 متر، ولكن طائرتنا يمكنها أن تعمل على ارتفاع أقل وبالتالي تستطيع تحديد إحداثيات الهدف بدقة أكثر".

وقامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation

الرحلة الأولى للطائرة المسيرة "أوخوتنيسك" (الصياد) الروسي، 7 أغسطس/ آب 2019