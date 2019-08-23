سيد البحار "الأدميرال كاساتونوف" يبدأ المرحلة النهائية من اختبارات المصنع

هذه الفرقاطة هي أول سفينة من سلسلة الإنتاج الضخم من مشروع 22350.

بدأت فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" المرحلة النهائية من اختبارات المصنع.

خلال الاختبارات، سيتحقق الطاقم وفريق التشغيل من تشغيل جميع الآليات والأنظمة والمعدات والوسائل التقنية والأنظمة والأسلحة ، وفقًا للموقع الخاص لحوض بناء السفن "سيفيرنايا فيرف".

ستستمر اختبارات المصنع واختبارات الحكومة حتى ديسمبر/كانون الأول. وفقًا لنتائجها وبعد بيان اللجنة، سيقرر الأميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد الأعلى للقوات البحرية، إدخال الفرقاطة في الأسطول الشمالي.

وقال القائد: "نحن نغادر البحر لفترة طويلة بما يكفي لإعداد السفينة للخدمة في المستقبل قدر الإمكان. قد تم تسمية الفرقاطة بـ "سيد البحار".

تعد أدميرال أسطول كاساتونوف أول سفينة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350. وسيكون بإمكانها القيام بمهام على نطاق بما في ذلك ضرب السفن السطحية وقوات الإنزال والقوافل والبحث عن الغواصات والأهداف البرية وتدميرها والسفن المضادة للغواصات والدفاع المضاد للصواريخ والدفاع المضاد للصواريخ والسفن وعمليات مشتركة مع قوات الهجوم البرمائية، وحماية حدود الدولة، والمشاركة في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.