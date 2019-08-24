روسيا تبدأ بتطوير أسلحة على مبادئ فيزيائية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء تطوير أسلحة على أساس مبادئ فيزيائية جديدة من قبل المتخصصين في مؤسسة "إيرا" التقنية العسكرية في أنابا.

أفادت وزارة الدفاع أنه تم عقد اجتماع مائدة مستديرة في إيرا، بمشاركة النائب الأول لوزير الدفاع رسلان تساليكوف، الذي نظمه المركز القومي للبحوث التابع لمعهد كورشاتوف.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة مجالات البحث الجديدة ذات الأولوية في الاجتماع: "المركبات الفضائية الصغيرة"، "الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة"، "منصات المعلومات الجغرافية" و"دعم الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية".

كما تحدثوا عن تقنيات تطوير الذكاء الاصطناعي للأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

وقالت الوزارة "العمل جار بالفعل في كل هذه المجالات".

الأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة هي أنواع وأنظمة أسلحة جديدة، تستند عواملها إلى ظواهر طبيعية وعمليات فيزيائية لم تستخدم من قبل في المجال العسكري.

في آب (أغسطس) 2018، قدم الجنرال ألكسندر ليونوف، رئيس الدفاع الجوي العسكري للقوات الجوية الروسية، تقريراً عن إدخالها في الدفاع الجوي العسكري.

وفي يونيو حزيران 2019 ، أشار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أيضًا إلى أنه قريبًا سيصل سلاح جديد تمامًا إلى الجيش الروسي، وتستند خصائصه القتالية إلى طاقة الليزر وتقنيات تفوق سرعة الصوت.

يذكر أن سيرغي شويغو أعلن بدء أعمال "إيرا" في خريف عام 2018. وقد أشار إلى أن المهمة الرئيسية لها هي البحث والتطوير في الاتبكارات العلمية والتكنولوجيات في مجال الدفاع والأمن.