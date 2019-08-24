سفينة أمريكية تمر عبر مضيق تايوان

مرت سفينة غرين باي التابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان ذي الأهمية الاستراتيجية يوم أمس الجمعة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حسبما ذكرت سي إن إن.

ونقلت القناة عن الخدمة الصحفية للأسطول السابع الأمريكي "لقد مرت سفينة غرين باي عبر مضيق تايوان في 23 أغسطس/أب بشكل روتيني، وفقًا للقانون الدولي".

وأضافت الخدمة الصحفية أن "مرور السفينة عبر مضيق تايوان يدل على تقيد الولايات المتحدة بالمنطقة الهندية والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة. وستستمر البحرية الأمريكية في الإبحار وتعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

وذكرت سي إن إن في أواخر يوليو تموز أن السلطات الصينية رفضت طلب دخول سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في ميناء هونغ كونغ. طلبت سفينة غرين باي الإذن لزيارة الميناء في وقت لاحق في أغسطس، وطراد الصواريخ Lake Erie في سبتمبر/أيلول. ولم تحدد السلطات الصينية سبب الرفض.

في 25 يوليو، أعربت الصين عن قلقها إزاء مرور طراد الصواريخ التابع للبحرية الأمريكية أنتيتام عبر مضيق تايوان. ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ أن "قضية تايوان هي واحدة من أهم القضايا في العلاقات الصينية الأمريكية".