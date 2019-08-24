فيديو نادر لقاذفة "تو-160" في سوريا

تم نشر فيديو مدته 3 دقائق للرحلة التدريبية اللقاذفة الاستراتيجية حاملة الصواريخ تو-160 الأسرع من الصوت واستخدامها القتالي في سوريا.

ونشرت الفيديو صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، وكتبت أنه لم تعرض من قبل أعمال القوات الجوية الفضائية الروسية بكل هذا التفصيل من قبل. ويظهر في الفيديو إطلاق صواريخ مجنحة وضرب أهداف أرضية والتزود بالوقود في الجو ومرافقة المقاتلات للقاذفة.

تو-160 تعتبر أثقل وأسرع طائرة في العالم. ووفقا للبيانات المفتوحة، سرعتها القصوى-2.2 ألف كيلومتر في الساعة، ومدى رحلتها 13.9 ألف كيلومتر، والارتفاع 22 كيلومتر، وباع جناحها 56 متر.

وضربت تو-160 أهداف للمسلحين وإرهابيي تنظيم "داعش" في سوريا بصواريخ إكس-555 (مداها 2.5 ألف كيلومتر) وإكس-101 (مداها 7.5 ألف كيلومتر).