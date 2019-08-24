البحرية الروسية تحصل على 6 غواصات في وقت واحد

في عام 2020، لأول مرة منذ 28 عامًا، ستحصل القوات البحرية الروسية على ست غواصات دفعة واحدة من شركة بناء السفن، بما في ذلك أربع غواصات نووية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أن: "وفقا للعقود، يجب على "سيفماش" في عام 2020 تسليم الأسطول أول دفعة من الغواصات من مشروع 955أ "كنياز أوليغ" وأول واحدة من السلسلة من مشروع 885إم "نوفوسيبيرسك".

أيضا ستسلم شركة "سيفماش" القوات البحرية الروسية الغواصة الرئيسية من مشروع 885إم "كازان" وغواصة نووية للأغراض الخاصة "بلغراد" من مشروع 09852.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول لم يحصل على هذه الكمية من الغواصات في عام واحد منذ عام 1992. وبدأت القوات الروسية البحرية بالحصول على غواصات جديدة بانتظام منذ عام 2013 فقط.

بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم شركة "أدميراتيسكي فيرفي" بتسليم غواصتين تعملان بالديزل والكهرباء "فولخوف" مشروع 636.3 وأول غواصة من سلسلة مشروع 677 "كرونشتادت"، ولكن مع محطة طاقة تقليدية.

في 20 أغسطس /أب، ظهر شريط فيديو لأول غوص لأحدث غواصة تعمل بالديزل والكهرباء الروسية بتروبافلوفسك كامتشاتسكي. وحتى عام 2022، من المخطط بناء ست غواصات من هذا القبيل لأسطول المحيط الهادئ؛ وكانت بتروبافلوفسك كامتشاتسكي أولها.