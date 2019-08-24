الكشف عن خصائص الطائرة المسيرة "فوربوست" الفريدة من نوعها

ظهرت معلومات في وسائل الإعلام عن الطائرة المسيرة "فوربوست-إر" التي ستدخل الخدمة في أقرب وقت.

وأفادت التقارير أن الطائرة الفريدة من نوعها قامت بالرحلة الأولى، وأن اختباراتها في المرحلة النهائية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات المسيرة الثقيلة "فوربوست-إر" قادرة على الكشف عن أهداف الدفاع الراديو إلكتروني لدى العدو على مدار الساعة، بالتشويش واعتراض إشارات الراديو، باستخدام معدات بصرية ووسائل راديوية.

وأعلن الخبراء أن الإمكانيات الفريدة لهذه الطائرة من هذه الفئة، تجعلها أفضل. تجدر الإشارة إلى أن "فوربوست-إر" طائرة محدثة عن طائرة تحمل نفس الاسم.

وأكد الخبراء أن الابتكار الجديد يتفوق على سلفه، الذي أثبت فعاليته في عدد من المؤشرات.

ووفقا للخبراء، تبلغ كتلة الطائرة 450 كغ، ومدى رحلتها حوالي 400 كيلومتر. وتستطيع الطائرة البقاء في الجو حوالي 18 ساعة وتصل سرعتها إلى 200 كم في الساعة. وهي قادرة على الإقلاع من منطقة غير ممهدة.

وأشار الكاتب في مجلة "أرسنال أوتيتشوستفا"، دميتري دروزدينكو أن فوربوست تلعب دورا مهما في القوات الفضائية الروسية.

في وقت سابق، كتب الصحفيون أن "فوربوست" سيتم تزويدها "بالقنابل الموجهة عالية الدقة الفريدة" لشن الضربات. والذخيرة ستكون موجودة في حاويات خاصة غير مرئية. وفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإن الطائرة ستكون قادرة على الاقلاع بقنبلتين صغيرتين.