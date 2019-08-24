روسيا تطور قاربا مدرعا جديدا للبحرية الروسية

وتفيد التقارير أن المجمع الصناعي العسكري الروسي تلقى براءة اختراع لتطوير معجزة التكنولوجيا.

قال الخبراء إن القارب الجديد المدرع سيكون محميًا ومسلحًا بالكامل. تشير التقارير إلى أنه سيتم تثبيت خمسة مدافع رشاشة على أحدث التقنيات: واحد أمامي، في مقدمة القارب، واثنان على الجانبين الأيسر والأيمن. تجدر الإشارة إلى أنه سيكون من الممكن حمل القارب برا.

يجدر بالذكر أن Kampo هي واحدة من أقدم المؤسسات، التي أثبتت نفسها كمطور موثوق في مجال المجمع الصناعي، وبناء السفن، وكذلك في مجال إنشاء أنظمة دعم الطيران، وفي الفضاء، والطب، والغوص ومكافحة الحرائق.

لا تملك الشركة إمكانية الوصول إلى الممرات المائية الصالحة للملاحة، لكن هذا لا يمنع المهندسين من إنتاج السفن والقوارب النهرية والبحرية بشكل ضخم، والتي يمكن توصيلها عن طريق النقل العادي للبضائع إلى أي مكان تشغيل. أكد الخبراء أن هذا قد تحقق بفضل تطوير وتنفيذ نهج وحدات لبناء واستكمال السفن بمعدات خاصة.