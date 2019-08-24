بالفيديو.. إسرائيل تعرض نظام حماية الدبابات "القبضة الحديدية"

يوفر نظام "القبضة الحديدية" حماية فعالة للغاية ضد التهديدات المضادة للدبابات، مما يزيد من احتمال نجاة المركبات المدرعة من ضربات العدو.

ويظهر مقطع الفيديو كيف يتم اعتراض الذخيرة المضادة للدبابات، وكيف تقوم "القبضة الحديدية" بالكشف عنها وتحييدها دون تهديد للمركبة وطاقمها.

والسر هو أن النظام معزز بأجهزة استشعار تكتشف الاتجاه الذي يطلق منه صاروخ أو القذيفة العدو وبعدها يطلق النظام قنبلة يدوية تقاطع صاروخ العدو عن طريق الانفجار بجوارها. نظرًا لأن القنبلة التي أطلقتها "القبضة الحديدية" لها عمل موجه، فإنها لا تسبب أي ضرر للمركبة المدرعة أو طاقمها.

ومع أن هذا النظام يحمي المركبة فإنها تمثل خطرا حقيقيا على المشاة بالقرب من السيارة المدرعة، لأن شظايا القنبلة الدفاعية يمكن أن تلحق أضرارا مميتة.

و لهذا السبب بالتحديد على المدرعة الحديثة المجهزة بهذا النوع من الحماية أن تبعد 400 متر على الأقل عن الجنود، فالصاروخ المطلق ضد الدبابة يمكن أن يؤدي بحياة الجنود من حولها.

وهناك نوعان للنظام: نوع خفيف لناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية ومركبات الدعم ونوع ثقيل للدبابات.

من المخطط البدء في تثبيت هذا النظام على المركبات المدرعة اعتبارًا من عام 2020.