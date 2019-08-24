الدفاع الروسية تعلن عن إطلاق ناجح لصاروخين بالستيين بحريين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إطلاق صواريخ باليستية بحرية التمركز "سينيفا" و"بولافا" بنجاح، اليوم السبت من غواصات "تولا" و"يوري دولغوروكي".

وقالت الوزارة: "في 24 أغسطس/أب، وفقا لخطة التدريب القتالي، تم إطلاق الصواريخ الباليستية بحرية التمركز "سينيفا" من الغواصة الاستراتيجية "تولا" وصاروخ "بولافا" من الغواصة الصاروخية الاستراتيجية "يوري دولغوروكي".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي ومن بحر بارنتس. ونفذت نماذج الرؤوس الحربية الصاروخية دورة كاملة من برنامج الطيران وضربت الأهداف التدريبية في حقول الاختبارات "تشيجا" في مقاطعة أرخانغيلسك و"كورا" في سبه جزيرة كامتشاتكا.

كما أضافت الوزارة أنه تم تأكيد خصائص الصواريخ وقدرة أنظمة الصواريخ على السفن على العمل خلال الإطلاق.