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14:16 24 أغسطس/ أب 2019
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    عسكرة الفضاء

    أفظع من الموت.. ما الأسلحة المحظورة التي تعمل عليها الولايات المتحدة

    © Photo / CCO
    رصد عسكري
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    إنشاء أنواع جديدة من الصواريخ واستخدام أسلحة الدمار الشامل وعسكرة الفضاء والرغبة في استئناف التجارب النووية - في السنوات الأخيرة، تحاول الولايات المتحدة بكل الوسائل جر العالم نحو حرب باردة جديدة وإطلاق سباق تسلح آخر.

    انسحبت واشنطن علنا ​​من المعاهدات الدولية بشأن عدم انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة. علاوة على ذلك، إذا نظرنا إلى التاريخ، كان البيت الأبيض غالبًا هو المخالف الرئيسي لهذه الاتفاقيات. في مادة "سبوتنيك" نتحدث كيف لا يفي الأمريكيون بالتزاماتهم.

    دائما يمكن إيجاد سبب:

    اختبرت الولايات المتحدة مؤخرًا صاروخ كروز أرضي غير نووي. أصابت الذخيرة هدفًا افتراضيا على مسافة أكثر من خمسمائة كيلومتر. حدث هذا بعد أسبوعين فقط من إنهاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي تحظر تطوير وإنتاج الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر.

    تؤكد هذه الفترات القصيرة بين انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة وبدء اختبار أسلحة جديدة أن واشنطن تستعد سلفًا للانسحاب من معاهدة النووي وتطور أسلحة غير قانونية محظورة في الاتفاقيات. في الوقت نفسه، اتهمت واشنطن، دون تقديم أي دليل، موسكو بانتهاك الاتفاقية.

    علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الوضع قائلاً: "أستطيع أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء ما نراه. بالطبع ، فإن اختبارات صاروخ أرضي متوسط ​​المدى، والتي تتناقض بطبيعة الحال مع معاهدة الصواريخ، تؤدي إلى تفاقم الوضع عمومًا في مجال الأمن في العالم، وفي أوروبا على وجه الخصوص، أولاً، قام الأمريكيون باختبار هذا الصاروخ بسرعة كبيرة جدًا - بعد وقت قصير جدًا من إعلان الانسحاب من المعاهدة، وفي هذا الصدد، لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن العمل على هذا الصاروخ - بدأ قبل فترة طويلة من البحث عن أسباب للانسحاب من المعاهدة. "

    بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاستعدادات لخرق المعاهدة كانت تجري منذ فترة طويلة.

    قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف ، لـ "سبوتنيك": "في مثل هذه الفترة، من المستحيل عملياً تنفيذ مثل هذه الأحداث، ما لم تحري الاستعدادت مسبقًا. وبالتالي، تلقينا تأكيدًا ملموسًا على استعداد الولايات المتحدة ليس فقط بالسياسة والدعاية، ولكن أيضًا بالتدريب العسكري الفني التقني للخروج من المعاهدة منذ فترة طويلة".

    أوضح البنتاغون أن الصاروخ الذي تم اختباره تم إنشاؤه على أساس صاروخ توماهوك كروز الشهير، والذي كانت حاملاته حتى وقت قريب عبارة عن سفن وغواصات وطائرات. تم إطلاق الصاروخ من منصة الإطلاق إم كي، والتي كانت لدى روسيا في السابق ادعاءات وشكوك بأنها مصممة ليس فقط لأغراض الدفاع الصاروخي.

    لم يتم تحديد أي مواقع جديدة لنشر الصواريخ بعد، لكن MK-41 موجودة الآن في رومانيا، وليس بعيدًا عن الحدود الروسية. بدأ نشرها في أوروبا منذ عام 2014. في ذلك الحين، أعلنت موسكو أن Mk-41 مناسبة، دون أي تغييرات، لإطلاق صواريخ توماهوك متوسطة المدى.

    أسلحة الدمار الشامل:

    تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تختبر فيها الولايات المتحدة وتستخدم أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات واستخدمت حيل مختلفة للتحايل على المعاهدات الدولية.

    هكذا يوجد في قواعد التخزين الأمريكية كمية هائلة من الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أن الأمريكيين تعهدوا بتدمير مخزونهم قبل عام 2012. عشرات الآلاف من الأطنان من مختلف الأسلحة الكيميائية ، مثل VX ، BZ ،غاز الخردل، السارين، ومكونات مختلفة للأسلحة.

    في واشنطن، يتم تفسير التأخير في التخلص من الأسلحة الكيميائية بخطر العواقب البيئية المحتملة، وكذلك التكلفة العالية لهذه الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تقاوم الولايات المتحدة وحلفاؤها اقتراح روسيا بتوسيع قائمة المواد المحظورة، لأنهم يجرون تجارب مختلفة باستخدامها.

    لذلك، وفقًا لألكسندر شولغين، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يجري العمل النشط في المراكز المتخصصة التابعة لحلف الناتو لدراسة المواد الكيميائية المحظورة.

    استخدمت الولايات المتحدة الأسلحة الكيميائية في العمليات العسكرية بعد انضمامها إلى اتفاقية حظرها. على سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 ، أثناء اقتحام مدينة الفلوجة العراقية، قام الأمريكيون والبريطانيون بقصف الأحياء السكنية بالذخيرة باستخدام مادة محرقة معينة. في البداية، أنكر البنتاغون هذه الحقيقة، لكن بعد أن عرض للجمهور صورًا لأشخاص، بمن فيهم الأطفال، مصابون بحروق شديدة، اضطر الأمريكيون للاعتراف باستخدام الأسلحة الكيميائية.

    بالإضافة إلى ذلك، يواصل الخبراء العسكريون الأمريكيون العمل مع أسلحة الدمار الشامل الأخرى - البيولوجية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تشارك في اتفاقية تحظرها. علاوة على ذلك، يتم إجراء البحوث والتجارب أيضًا على مقربة من الحدود الروسية.

    على وجه الخصوص، "مركز البحث لوغار للصحة العامة في ضواحي تبليسي، حيث تم "تسجيل" وحدة الأبحاث الطبية التابعة للجيش الأمريكي، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، وماذا يجري بالضبط في المختبر في جورجيا غير معروف، لكن موسكو على يقين من أن السلطات الأمريكية والجورجية تحاول إخفاء نوايا الجيش الأمريكي الحقيقية من دراسة الأمراض المعدية الخطيرة بشكل خاص.

    مجلس الأمن الروسي، بدوره، يعتقد أن الولايات المتحدة أنشأت أكثر من مئتي مختبر عسكري بيولوجي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوكرانيا ودول رابطة الدول المستقلة وأفغانستان، التي تقوم بتطوير جيل جديد من الأسلحة البيولوجية. وأكثر ما يثير القلق هي وقائع إجراء تجارب على بشر حقيقي.

    الفضاء الخطير:

    في عام 1967 ، دخلت معاهدة الفضاء الخارجي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى حيز التنفيذ، الأمر الذي أجبر الدول المشاركة على عدم نشر أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها في الفضاء الخارجي. لكن الولايات المتحدة قامت في السنوات الأخيرة بإعداد عدة مشاريع واسعة النطاق لإنشاء مجمعات هجومية مدارية.

    على سبيل المثال، "عصا هرمس". فكرته فيما يلي: المركبة الفضائية التي توضع في المدار تحمل قضبان التنجستن بطول خمسة إلى عشرة أمتار على متنها. وعندما تحلق فوق جسم أو مدينة، فإنها تسقطها على الأرض. من المستحيل الهروب من مثل هذه "القذائف"، ولا يمكن لنظام دفاع صاروخي واحد إسقاط القضبان - سرعتها هائلة ، تصل إلى عشرة كيلومترات في الثانية. إن تدمير هذه الأسلحة على الأرض سيكون كارثيا ويقارن بالتفجيرات النووية.

    اقترب الأمريكيون من عسكرة الفضاء الخارجي. في أغسطس/أب، ستطلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) المنشأة حديثًا قيادة فضائية منفصلة، تهدف أنشطتها إلى صد العدوان وحماية المصالح الوطنية الأمريكية في الفضاء. وردت روسيا على الفور قائلة إن واشنطن كانت تضع الشروط المسبقة لعسكرة الفضاء الخارجي. ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن البنتاغون يفكر في الفضاء كمسرح محتمل للحرب ويرفض المفاوضات بشأن منع وضع أسلحة في الفضاء.

    معاهدة دولية أخرى يمكن أن تنسحب منها الولايات المتحدة هي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.  يلعب الأمريكيون هنا وفق نفس السيناريو كما هو الحال مع معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. لا تستبعد القيادة السياسية لروسيا احتمال أن تعلن الولايات المتحدة قريبًا عن نيتها الانسحاب منها.

    نشأ هذا القلق بعد تصريحات الاستخبارات الأمريكية في وزارة الدفاع بأن روسيا أجرت تجارب أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، لم تقدم تفاصيل أو أدلة على هذه الادعاءات. لقد اتهمت روسيا دون مبرر بعدم احترام الوقف الاختياري للتجارب النووية على مبدأ "قوة الصفر".

    من الواضح أن الولايات المتحدة تخلق مرة أخرى بشكل مصطنع مبررًا للانسحاب من المعاهدة التالية، التي تؤثر على أمن العالم بأسره ونظام الردع الراسخ.

    انظر أيضا:

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