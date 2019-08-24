فيتنام تستخدم التكنولوجيا الروسية لإنشاء منصة إطلاق صواريخ.. فيديو وصور

يبدو من تقرير QPVN من مكتب تصميم إحدى شركات الدفاع، أن المركبة القتالية قادرة على نقل أربع حاويات إطلاق.

يخطط الفيتناميون لاستخدام نسختهم من صاروخ كروز إكس-35 الروسي كسلاح تزود به، وستكون قادرة على ضرب أهداف بحرية مختلفة على مسافة 130 إلى 260 كم.

Vietnam developing coastal variant of KCT-15 anti-ship missile - https://t.co/tDKXzvaFTy pic.twitter.com/MPa3zyXAWH — Alert 5 (@alert5) August 22, 2019

وقد تم تجهيز هذا السلاح برأس حربية شديدة الاحتراق ومجهز بأنظمة توجيه متقدمة.

نظرًا لصغر حجمها وانخفاض ارتفاعها على سطح البحر، فإن اكتشاف مثل هذه الصواريخ المضادة للسفن أمر صعب، وبالتالي، فإن العدو لديه فرصة ضئيلة جدًا في تدميرها.

حاليًا، قامت القوات البحرية الفيتنامية بتسليح قوارب من مشروع 1241 بهذه الصواريخ وقوارب من مشروع 1241 وسفن دوريات مشروع 11661إيه. كما تم الحصول على مجمع "بال-إيه" الساحلي أيضًا.

قبل بضع سنوات، تم الإبلاغ عن نية الجيش في هذا البلد لإنشاء نسخة X-35 ، الذي حصل على تسمية كي سي تي-15.

على ما يبدو، أن مشروع المنظومة ذاتية الدفع لا يزال قيد التطوير، ولم يتم تصنيع المركبة القتالية الحقيقية بعد.

في فبراير من هذا العام، تم الإبلاغ عن إطلاق إنتاج نظام صاروخي مضاد للطائرات يعتمد على مركبات كاماز-43266.