بالفيديو.. رصد ألعاب المقاتلات البهلوانية المثيرة في سماء روسيا

تداول المستخدمون مقطع فيديو لثلاث مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس في سماء بلدة جوكوفسكي بضواحي موسكو، وهم يتدربون للمعرض العسكري ماكس-2019.

ويظهر على مقطع الفيديو تحليق الطائرات في تزامن وهم يؤدون لوحات معقدة، بالإضافة قامت إحدى المقاتلات بطيران منفرد لإظهار كامل إمكانيات وقدرات مقاتلته.

ولاحظت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن معظم الطائرات الأجنبية غير قادرة على تنفيذ الحيل التي تنفذها المقاتلات الروسية المزودة بمحرك فريد تيربو نفاث "آل-41 إف-1".

وتنفذ الحركات البهلوانية كل من سو-57 وسو-30 إس إم وسو-35.

وسو-57 هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس. حلقت لأول مرة في عام 2010، يمكن أن تصل إلى سرعتها تصل إلى 2600 كم/ساعة.

سيعقد ماكس-2019 في جوكوفسكي في الفترة ما بين 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول، سيتم عرض طيران المقاتلات والطائرة الناقلة إيل-78 إم الجديدة. أيضًا، بالإضافة إلى عرض الشكل الفني "شفرات المروحية" وهو دوران ثلاث طائرات ياك-52 بالتوازي مع بعضها بزاوية 180 درجة.