تصنيف أمريكي لأقوى رشاشات في العالم والروسي في المرتبة الأولى

وحصل الرشاش الروسي كلاشنيكوف РКМ على المرتبة الأولى، حسب الصحيفة.

ذكر المنشور أن هذا السلاح تم إنتاجه على نطاق واسع في الاتحاد السوفيتي وتم توفيره في جميع أنحاء العالم. وقد اتخذ شعبيته بفضل مزاياه. فهو واحد من أخف البنادق الآلية في العالم، مع الحفاظ على المتانة والموثوقية الممتازة.

وأشار المقال، هي أحد أخطر أنواع الأسلحة التي تواجهها القوات الأمريكية في الخارج.

وحصلت البندقية البلجيكية "FN MAG 58"، على المرتبة الثانية، حيث أثبتت جودة عملها في الظروف الرطبة وشديدة الغبار بالإضافة إلى سولة تحديث مدفع الرشاش، لكن وزنه ثقيل.

وفي المركز الثالث الرشاش الألماني MG3 وتعديلاته ويتميز بسرعة إطلاق النار.

أما في المركز الرابع بندقية جنوب أفريقيا Vektor SS-77 تم تطويره عام 1977 ونجنمع فيها عناصر كلاشنيكوف وFN MAG وأغلق التصنيف IMI Negev 5.56 الإسرائيلي، وهو الرشاش الوحيد الذي يتحدى كلاشنيكوف في الوزن.