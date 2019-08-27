"سو-30" تحلق بسرعة 80 كم في الساعة

ستقوم فرقة الطيران "روسكيي فيتيازي" (الفرسان الروس) في معرض "ماكس-2019" الجوي بتقديم عرض فريد من نوعه، ستحلق بمقاتلات "سو-30إس إم" بسرعة أقل من 80 كيلومترا في الساعة وعلى ارتفاع 100 متر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الفرقة أكملت استعداداتها للمعرض من خلال القيام برحلات بمهارة".

أولا، ستعرض "روسكيي فيتيازي" بمناورات جماعية: "البرميل" و"الحلقات" و"المرآة" و"الدوران القتالي" وغيرها من المناورات البهلوانية.

بعد ذلك، سيقوم قائد المجموعة وقائد "الفرسان" العقيد أندريه أليكسييف بالعديد من المناورات الفردية: المفتاح الخاضع للسيطرة، "الحوض"، بالإضافة إلى عرض فوق الأرض بسرعة دراجة نارية. للقيام بذلك، يقوم الطيار برفع مقدمة الطائرة التي يبلغ وزنها 24 طنًا بزاوية 45 درجة تقريبًا، وبعد ذلك يضغط بكل قوته على دواسة الوقود.

سيقام المعرض الجوي في جوكوفسكي بالقرب من موسكو في الفترة من 27 أغسطس/آب إلى 1 سبتمبر/أيلول.

ينتظر ضيوف MAKS-2019 أيضًا رحلات عرض لمقاتلات سو-57 من الجيل الخامس والعرض الأول لمناورة بهلوانية جديدة- سيتم تنفيذها باستخدام طائرات ياك-52 الرياضية.