اختبارات "تو-95" المحدثة بعمق تبدأ قبل نهاية العام

أعلن دينيس مونتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، لوسائل إعلام روسية أنه سيتم تسليم أول حاملة صواريخ تو-95إم إس إم استراتيجية لبدء الاختبارات قبل نهاية العام.

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت الحالي يتم التحضير لتوقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية للتحديث العميق لـ تو-95 إم إس. وذكر، في وقت سابق، أن العمل على نطاق واسع على هذا البرنامج سيبدأ في عام 2021.

تو-95: قاذفة استراتيجية بمحرك توربيني روسية، أسرع طائرة بمحرك توربيني في العالم. ميزتها على الطائرات النفاثة هي عدم وضوحها للأقمار الصناعية للعدو المحتمل. تو-95 قادرة على حمل صواريخ كروز من أنواع مختلفة، بما في ذلك الصواريخ ذات الرؤوس الحربية النووية. على سبيل المثال، يبلغ صاروخ X-101 مدى طيران يصل إلى 5500 كيلومتر، مما يسمح للقاذفة بالهجوم على العدو خارج نطاق دفاعه الجوي. علاوة على ذلك، يمكنها بسهولة الوصول إلى العديد من الأهداف المحتملة دون مغادرة المجال الجوي لروسيا.

تتضمن الترقية إلى إصدار تو-95إم إس إم تثبيت نظام حوسبة ملاحة أكثر حداثة، ونظام تحكم متكامل. ستحصل حاملة الصواريخ على فرص جديدة فيما يتعلق بالاستطلاع البصري والراديوي، وستمتد فترة صلاحيتها.