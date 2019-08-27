وسائل إعلام صينية تتحدث عن الحسد الأمريكي لروسيا في المجال العسكري

لفت الصحفيون الصينيون الانتباه إلى أن البيانات التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام تشير إلى أنه في عام 2018 ، بلغ الإنفاق الدفاعي الأمريكي 649 مليار دولار. هذا ما يقرب من ثلث جميع الأموال التي أنفقتها الدول من جميع أنحاء العالم على صيانة قواتها المسلحة. للمقارنة: أنفقت روسيا حوالي 61.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل عُشر إنفاق الولايات المتحدة.

على الرغم من النفقات الضخمة على التسلح، لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالغيرة الشديدة من روسيا، ويبدو في بعض الأحيان أن الأمريكيين يحسدون خصومهم، الذين يواصلون، دون وجود مثل هذه الميزانيات الكبيرة، بمنافستهم بجدارة في المجال العسكري، بحسب الصحيفة

تمتلك روسيا واحدة من أكبر الترسانات النووية في العالم، بالإضافة إلى العديد من الخيارات لإطلاق هذه الصواريخ (الألغام الأرضية، منصات الإطلاق المتنقلة، الغواصات، القاذفات الاستراتيجية). كل هذا يشكل ثالوثًا نوويًا، قدرة على توجيه ضربات نووية من البر والجو والبحر.

منذ فترة وجيزة، تلقى الجيش الروسي صواريخ يمكنها اختراق أي من أنظمة الدفاع الصاروخي الموجودة في العالم. واشنطن ليس لديها شيء من هذا القبيل. حتى إذا وجهت الولايات المتحدة أول ضربة قوية للعدو، فإن مجمع التحكم التلقائي في روسيا سيوجه ضربة نووية انتقامية هائلة، والمعروف في الغرب باسم "اليد الميتة"، سوف ينجح.

وأشار الصحفيون الصينيون: "يبلغ مدى طيران نظام الصواريخ الاستراتيجية الروسية "توبول-إم"11 ألف كيلومتر. هذا يكفي لضرب الولايات المتحدة. وهكذا، فإن الأمريكيين سيبقون خائفين من غضب موسكو، حتى يصبح لدى الولايات المتحدة سلاح فريد قادر على تحقيق نصر فوري".

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الولايات المتحدة نفسها في وضع غير موات في الحرب ضد روسيا في القطب الشمالي. موسكو على وشك السيطرة على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. هذا هو واحد من أكثر الأماكن ضعفا بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك واحدة من أكثر المناطق الواعدة لإطلاق الصواريخ الروسية.

وقال محللون: "بوجود قوات نووية متطورة وموقع جغرافي ملائم، يمكن لروسيا، حتى مع وجود ميزانية عسكرية دنيا، أن تشكل خطراً على الولايات المتحدة".

وهكذا، فإن حسد واشنطن لروسيا أمر مفهوم. يتعين عليهم إنفاق مليارات الدولارات على المهام التي يمكن أن تحلها موسكو بأقل الموارد.