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10:46 27 أغسطس/ أب 2019
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    سارمات

    صحيفة: بوتين بنى ترسانة أسرع من الصوت بينما البنتاغون "نائم"

    © Photo / screenshot/Zvezda
    رصد عسكري
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    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا بدأت الإنتاج الضخم لنظام التخطيط الأسرع من الصوت "أفانغارد". من المؤكد أن موسكو ستدخل أسلحتها الجديدة في الخدمة قبل وقت طويل من ظهور نظرائها في الترسانة الأمريكية، بحسب مقال في صحيفة "هيل".

    كتب كبير المستشارين في المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية، والنائب السابق لرئيس وزارة الدفاع الأمريكية دوف زاكخيم أن بوتين لم يتحدث عن الإنتاج الضخم لأفنغارد، فحسب بل أعلن أيضا عن صاروخ باليستي عابر للقارات "سارمات"، الذي يملك قوة غير مسبوقة، وهو في مرحلة الاختبار، وأسلحة صاروخية ليزرية "بيريسفيت"، وأن كل هذا سيتم نشره في عام 2019.

    وأضاف المحلل الأمريكي أن الصاروخ الأسرع من الصوت الباليستي "كينجال" الذي اجتاز الاختبارات التشغيلية، أثبت خصائصه الفريدة خلال الاختبارات والاستخدام القتالي، وتعلم الطاقم التحكم فيه.  وكذلك ذكر الصاروخ المجنح بمحرك نووية "بوريفيستنيك" بمدى غير محدود والغواصة المسيرة بمحطة نووية "بوسيدون" اجتازوا الاختبارات بنجاح.

    وفقًا لدوف زاكخيم، فإن البنتاغون نفسه يعترف بأن: الولايات المتحدة تتخلف عن كل من روسيا والصين في تطوير أسلحة تفوق سرعة الصوت وهي في الخطوات الأولى فقط عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد هذه الأنظمة.

    وقال الكاتب: "ليس الأمر أن وزارة الدفاع الأمريكية لم يكن لديها برامج تفوق سرعة الصوت. بصفتي المراقب المالي لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة في بداية هذا القرن، دعمت ووافقت على تمويل أبحاث تفوق سرعة الصوت. ثقافة البنتاغون تميل إلى أن تعكس الجمود المدمج، مما يعيق إدخال الأنظمة الجديدة، لا يوجد بديل الآن بديل".

    الخبير الأمريكي واثق من أن روسيا ستدخل بالتأكيد أسلحتها الجديدة التي تفوق سرعة الصوت قبل وقت طويل من ظهورها في الترسانة الأمريكية إلى الخدمة، وقبل أن تطور الولايات المتحدة دفاعات ضدها. وبالتالي، فإن هذا سوف يقلل من فعالية الدفاع الصاروخي الأمريكي، الذي هو غير مصمم للقضاء على أنظمة تفوق سرعة الصوت، وخاصة صواريخ كروز، مثل "بوروفيستنيك" الروسي. طالما أن واشنطن لا تملك وسيلة للحماية من الأنظمة الفائقة السرعة الإستراتيجية، فسوف تضطر إلى اللجوء إلى الردع المتبادل المؤكد (MAD) ،الذي كان من المفترض أن يحل محل الدفاع الصاروخي.

    وأضاف المحلل: "لقد انتقد بوتين دائمًا انسحاب واشنطن من معاهدة الدفاع الصاروخي في عام 2002 ، رغم أنه لم يحتج في ذلك الوقت على تصرفات أمريكا بصوت عال كما فعل اليوم. تخشى موسكو من برنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي، لأنه يمنح الولايات المتحدة ميزة في القضاء على قدرات كل من الهجومين الأول والثاني لروسيا، مع الحفاظ على قدرتها على ضرب أهداف في روسيا".

    وفقًا للأمريكيين، تفضل روسيا، مثل الاتحاد السوفيتي، نظامًا لتحديد الأسلحة يساوي القدرات النووية الاستراتيجية للخصوم المحتملين، على الرغم من الاختلافات في القوة الاقتصادية وإمكانات الإنتاج للبلدين. نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق مقتنع، ويدافع عن مراقبة الأسلحة لسبب آخر: من المفترض أن تتمتع واشنطن بخبرة أكبر في إبرام الصفقات أكثر من روسيا.

    كما اتهم زاكخيم موسكو بعدم الرغبة في تحديث وتوسيع اتفاقية ستارت الجديدة، والتي تنتهي في عام 2021. من المهم أن نتذكر أن الولايات المتحدة وضعت شرطا لروسيا الاتحادية لتحديث الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. تريد واشنطن من الاتفاق أن يشمل جميع الأسلحة الروسية الجديدة، بما في ذلك الأسرع من الصوت.

    ويخلص الكاتب إلى أن: "إذا لم تستيقظ بيروقراطية البنتاغون فعليًا من ذهولها المعتاد ولم تسرع بشكل كبير من تطوير قدراتها الهجومية والدفاعية على حد سواء، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى التخلي عن MAD كخيار رادع آخر. وبالتالي، سيسمح هذا لبوتين بتحقيق "هدفه الطويل الأمد": تقويض برنامج الدفاع الاستراتيجي الأمريكي، الذي درسه الرئيس رونالد ريغان لأول مرة قبل ثلاثة عقود".

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