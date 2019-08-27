تاريخ بدء إنتاج الطائرات المسيرة الروسية "أوخوتنيك"

يجب أن تستمر اختبارات الطائرة المسيرة من عامين إلى ثلاثة أعوام، وبعد ذلك سيبدأ الإنتاج الضخم.

أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن تاريخ البدء بإنتاج الطائرة المسيرة "أوخوتنيك". ووفقا له، سيبدأ الإنتاج الضخم للطائرة بعد عام 2024.

وفقا لبوريسوف، الآن يتم اختبار الطائرة المسيرة بنجاح. يجب أن تستمر عامين إلى ثلاث سنوات، وبعد ذلك سنركز على الإنتاج الضخم.

وقامت الطائرة بأول رحلة كاملة في 3 أغسطس/ آب. بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

وتبدو طائرة "أوخوتنيك" ضخمة، فباع جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة "سو-34". ويصل طولها إلى 14 مترا. وتزن طائرة "أوخوتنيك" نحو 25 طنًّا منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة. ويصل مداها إلى 5000 كيلومتر. ويمكن أن تبلغ سرعتها 1400 كيلومتر في الساعة.

ويفترض أن تؤدي طائرة "أوخوتنيك" مهمتها في قصف الأهداف المزمع تدميرها بالتنسيق مع مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" وحسب توجيهاتها.