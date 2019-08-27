سفينة أوكرانية تدخل منطقة التدريبات الروسية

وقال نائب رئيس أركان قيادة البحرية الأوكرانية في مجال التكامل الأوروبي الأطلسي، العقيد أندري ريجكوف على قناة " UA.TV" إنني أستطيع القول إننا كنا نسير في الطرق التي نصحنا بها، ولكن كان يوجد احتمالات مختلفة".

وأشار ريجكوف إلى أن السفينة كانت عائدة من تدريبات الناتو Agile Spirit – 2019 في جورجيا ودخلت في منطقة المناورات الروسية، بسبب عدم وجود أي نشاط هناك".

ووفقا له، بيرياسلاف ليست السفينة الوحيدة التي دخلت هذه المنطقة، كان هناك "سفن كثيرة".

بالإضافة إلى ذلك، قال العقيد الأوكراني إن السفن الروسية رافقت بيرياسلاف. وذكر ريجكوف أن السفينة يمكن أن تدخل منطقة التدريب وفقا للقانون الدولي.

ولم يحدد العقيد متى بالضبط دخلت السفينة المنطقة.

بدأت مناورات وحدات أسطول البحر الأسود الروسي في 19 أغسطس/آب. وشملت المناورات القواعد البحرية لشبه جزيرة القرم ونوفوروسيسك، والوحدات البحرية والساحلية الرئيسية للأسطول وأجزاء من الطيران البحري.