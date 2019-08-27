Widgets Magazine
تسجيل
14:27 27 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    جندي إسرائيلي

    إسرائيل تستعد لحرب الأنفاق مع "حزب الله" بـ"ألعاب الفيديو"

    © AP Photo / Ariel Schalit
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يسير الجندي الإسرائيلي بحرص شديد في ذلك النفق الرطب الضيق المنحوت من الصخور، مرتديا سماعة رأس سوداء مربوطة بإحكام، من أجل الاستعداد لحرب الأنفاق مع "حزب الله" اللبناني.

    لكن هذا كله، وصفته وكالة "فرانس برس" بأنه غير حقيقي، لأن ذلك ليس إلا نموذجا افتراضيا للتدريبات التي يجريها الجيش الإسرائيلي على نماذج محاكاة لأحد الأنفاق التي من المفترض أنها تابعة لحزب الله.

    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال على الحدود اللبنانية
    © REUTERS / KARAMALLAH DAHER
    إسرائيل تعلن انتهاء "درع الشمال" بعد اكتشاف 6 أنفاق ممتدة من لبنان
    ويستخدم الجنود في تدريبهم سماعات رأس مدعومة بـ"الواقع الافتراضي والمعزز" للتدريب، والمرتبط بغرفة صغيرة مبطنة تابعة لوحدة العمليات الخاصة في سلاح الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي.

    ويحاكي هذا التدريب "الافتراضي" كل التفاصيل الخاصة بتلك الأنفاق، التي تحاكي تلك الأنفاق الخاصة بحزب الله وحركة حماس.

    ونقلت الوكالة عن جندي، رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية: "نرى في التدريب كل شيء، حتى قطرات الماء".

    وتابع: "حتى أني أشعر حقا بجو من الرطوبة الخانقة، وكأني أسير فعلا في نفق".

    ويسمح ذلك التدريب، بإمكانية توجيه الجندي من خلال غرفة التحكم لتنفيذ العملية بشكل دقيق، كما لو كان في حرب فعلية.

    وتم تجهيز تلك الأنفاق محاكين للأنفاق الخاصة بحزب الله وحماس، حتى أن بعضهم يصل طوله إلى عشرات الأمتار، ووصل عمق بعضها إلى نحو 55 مترا.

    وتعاون الجيش الإسرائيلي في تلك التدريبات مع المطورين والمصممين لألعاب الفيديو، حتى يتم خلق عالم افتراضي مقارب للواقع، لتدريب الجنود.

    ويقول "إتش" قائد مركز تدريب ياهالوم، الذي رفض أيضا الإفصاح عن اسمه: "التكنولوجيا باتت جزءا أساسيا من القتال".

    وتابع: "قمنا بعمليات مسح واسعة لأنفاق حزب الله التي كشفت عنها إسرائيل رقميا، وهو ما سيراه الجندي أمام عينه".

    ومضى:

    "اضطررنا إلى اللجوء إلى الواقع الافتراضي، لكنه ليس بالإمكان دوما التدريب في تلك البيئة أو الأماكن، فالعالم الافتراضي يسمح للأفراد بالتعرف على بيئة معادية تحت الأرض دون مغادرة قاعدتهم".

    بينما تهدف الواقع الافتراضي (VR) إلى وضع الشخص في عالم محاكاة ، فيما يسمح الواقع المعزز (AR) بإضافة العناصر في بيئة حقيقية، كلاهما يهدف إلى توفير تجربة متعددة الحواس.

    يمكن للجنود تجربة سيناريوهات عديدة خلال التدريب، حيث توجد عقبات مثل الثقوب أو الكابلات أو الأجهزة المتفجرة، ومحاكاة حركات اليد التي سيحتاجونها لنزع فتيل قنبلة حقيقية.

    يقول القائد إتش:

    "هناك عناصر يمكن للمرء مواجهتها في نفق يصعب إعادة إنتاجها، مثل الرطوبة، لكننا نجحنا في ذلك وأعتقد أنها تطور كبير".

    وأردف: "ليس من الجميل أن تكون موجودا على عمق عشرات الأمتار تحت الأرض، معزولا عن العالم، أي شيء يمكن أن يساعدك على الاستعداد يعد أمرا مهما".

    وأعلن الجيش الإسرائيلي في يناير/كانون الثاني، عن توصل عملية "درع الشمال" وتدميرها 6 أنفاق، تمتد من قرى الجنوب اللبناني إلى الداخل الإسرائيلي.

    وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "كشفت قوات جيش الدفاع أمس نفقا إرهابيا هجوميا آخر تم حفره من لبنان من قبل حزب الله واجتاز إلى داخل إسرائيل، سيتم تدمير وإحباط مسار النفق في الأيام المقبلة".

    وأضاف أدرعي: "مع اكتشاف النفق الإرهابي تم استكمال كشف جميع المسارات التي تم حفرها من قبل حزب الله وخرقت الحدود إلى داخل إسرائيل، سيتم استكمال تدمير مسار النفق في الأيام المقبلة"، متابعا "بناء على ذلك تصل حملة درع الشمال لكشف وإحباط الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود إلى نهايتها".

    وكانت المجلة الإسرائيلية الدفاعية "يسرائيل ديفينس"، قالت إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تدشين كتيبة احتياط جديدة للتدخل السريع أمام حزب الله اللبناني، بعد التخوف من دخول حزب الله في مواجهة عسكرية مفاجئة مع الجيش الإسرائيلي.

    ​وأوردت المجلة العبرية أن هناك أهدافا أساسية وراء تدشين الكتيبة العسكرية الجديدة، هو التخوف الحقيقي من تزايد نفوذ حزب الله في لبنان، وزيادة تعاونه وتنسيقه مع سوريا، وبأن تدشين هذه الكتيبة هو بالأساس دفاعي أمام الحزب اللبناني.

    وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 الساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

    وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية. بينما أعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر الأحد.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يكشف عن محاولات إيرانية لإرسال طائرات وتفجيرها في إسرائيل
    الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة القبة الحديدية شمالي البلاد
    الجيش السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي... اختراق إسرائيلي للأجواء اللبنانية... العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات
    إطلاق 3 صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل والجيش الإسرائيلي: تم إسقاط اثنين منها
    الكلمات الدلالية:
    ضبط شبكة أنفاق, حروب الأنفاق, تدمير أنفاق, شبكة أنفاق, أنفاق, حزب الله, الجيش الإسرائيلي, غزة, لبنان, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة سكارليت يوهانسون احتلت المركز الأول في تصنيف فوربس الذي بلغت إيراداتها لعام 2014 قدرها 56 مليون دولار ، بما في ذلك 35 مليون وحدها لمشاركتها في فيلم Avengers: Endgame
    أغنى الممثلات في العالم لعام 2019
    احلق شاربك وفي الانتخابات شارك
    دع الشوارب جانبا وشارك في الانتخابات
    إنفوجرافيك - الأسلحة التي تصنع في السعودية
    الأسلحة التي تصنع في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك