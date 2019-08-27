عرض طائرة مسيرة من الجيل الجديد في "ماكس-2019"...صور

قدم معهد الأبحاث العلمية الروسية لمواد الطيران جيلًا جديدًا من الطائرات المسيرة: تتم طباعة معظم أجزائه على طابعة ثلاثية الأبعاد، ولا يتأثر غلاف السبائك بالتغيرات في درجات الحرارة.

وقال الخبير للوكالة: "تم تصنيع الطائرة المسيرة خلال 14 يومًا. هذا 4 مرات أسرع من التكنولوجيا التقليدية. في نفس الوقت، فإن سعرها وتكلفتها أقل مرتين من سعرها في جهاز التكنولوجيا التقليدية."

عند الحديث عن أجزاء الطائرة، أشار إلى أن السبائك المستخدمة في بدن الطائرة المسيرة "لا تخاف من التغيرات في درجات الحرارة، وهي خفيفة للغاية. وتنتج عن طريق التصليد الحراري. يتم إنتاج الأجزاء الداخلية على طابعة ثلاثية الأبعاد، مما يقلل بشكل خطير من وقت إنتاج الجهاز. يتم نقل التقنيات في هذا الابتكار إلى مستوى جديد تمامًا".

© Sputnik . طائرة مسيرة من الجيل الجديد

تظهر الصور محرك الجيل السابق. لكن داخل الطائرة الجديدة، وفقًا لخبراء معهد الأبحاث، سيكون هناك بالفعل محرك من الجيل التالي. يتم تصنيعه أيضًا بالكامل تقريبًا على طابعة ثلاثية الأبعاد، باستثناء لوحة الوصل والمفصلات. الطائرة المسيرة تعمل على الكيروسين.

جميع الأجهزة مصنوعة لغرضين: أحدها عسكري. من المهم أنهم تلقوا بالفعل خطاب ضمان من وزارة الدفاع الروسية. وهذا يعني أن الوزارة مهتمة بإنتاج هذه الطائرات وزيادة شرائها.